Unde şi la ce preţuri vor să-şi cumpere apartamente bogaţii şi săracii Constanţei

bun articol,

dar cred ca sunt necesare cateva adaugiri. In primul,rand, cand e vorba de 40.000 E, nu cred ca mai putem vorbi de saracie... Deci apartamentele Constantei nu au cum sa fie cumparate de 'saraci". Saracii merg la H.Coanda. Sau iau cu chirie. A diua observatie e ca cei fara bani lichizi, nu pot cumpara decat prin credite. De toate tipurile. Iar aici, nivelul e plafonat. De unde si interesul pentru apartamente de pina in 40.000E. In al treilea rand, cei care cumpara garsoniere, o fac din nevoi de moment, pentru a scapa de chirie si pentru a avea o proprietate ferma in mina. Cu care pot negocia mai tarziu un alt imprumut etc. Problema problemelor e ca cei care au bani, nu mai vor sa plateasca pretul normal pentru un apartament. Ci il plafoneaza tot la 40.000E. Desi pretul de constructie e mult mai mare. Si desi au nevoie de case pentru inchiriere, caci piata a explodat. Este un moft speculativ. Va trece, cand se va publica numele marilor proprietari ce inchiriaza. (Vor dori si altii sa ajunga in aceeasi pozitie. Macar din ambitie...)