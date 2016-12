Unde pot pleca constănţenii, vara aceasta, cu avionul

Unde pot pleca constănțenii, vara aceasta, cu avionul

Constănțenii pot renunța, cât de curând, la transportul cu trenul, autocarul sau autoturismul personal pentru destinații ca Pisa, Milano, Nuremberg, Frankfurt, Istanbul sau Timișoara.De exemplu, din 28 martie este disponibil un zbor Constanța - Timișoara, dar și Constanța - Istanbul, din 15 iunie. În primul caz, un bilet one way, cu toate taxele incluse va putea fi cumpărat chiar și cu 85 de euro, iar în ceea ce privește Istanbulul, cu 100 de euro.O altă companie aeriană va avea zboruri directe din Constanța către Pisa și Milano la prețuri începând cu 50 de euro/persoană (taxe incluse, zbor one way, fără bagaj de cală).Pentru un bilet de avion Con-stanța - Nuremberg constănțenii vor achita, vara aceasta, în jur de 120 de euro/persoană (taxe incluse, zbor one way), sau începând cu 90 de euro pentru un bilet Constanța - Frankfurt.