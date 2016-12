Unde pot învăţa navigatorii să opereze sistemele de poziţionare dinamică

1

degeaba

degeaba sunt trei centre daca valoarea absolventilor este aproape de zero. Iar pentru cei care se califica cu adevarat imi permit un sfat: domnilor DP-isti, evitati companiile de crewing din Romania si contactati direct pe cei de care sunteti interesati. Diferentele salariale se ridica chiar si la 50%!!! Aveti un certificat nou in mana, sunteti la inceput, aveti o sansa... salarizariel REALE sunt 300 GBP pt OOW cu un an experienta, si ajung la 500-600 GBP pentru un senior officer. nu se pune problema de contracte scurte, rotatii de maxim opt sapatamani cu opt saptamani, conditii exceptionale... Rupeti-va de mioriticul novromist, petromist si alte asemenea... Offshore-ul adevarat e departe de ceea ce ofera agentiile din tara. Trebuie sa vina momentul in care sa agentiile de recruitment sa realizeze ca ele lucreazza pentru voi, datorita voua exista si nu invers. Pentru detalii va stau la dispozitie!