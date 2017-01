Unde pot face studenţii constănţeni un stagiu de practică plătit

Unde pot face studenții constănțeni un stagiu de practică plătit

Studenții constănțeni în ultimul an de facultate, sau la master, pot aplica pentru un stagiu de practică plătit, de un an, la Vodafone. Compania lansează a doua ediție a programului „Vodafone Internship” în cadrul căreia sunt disponibile 13 job-uri în cinci departamente ale companiei. Strict pe Constanța este valabil un job de Representative, Sales and Customer Care Trainee.