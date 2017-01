Unde petrecem 1 Mai? Se anunţă încă o minivacanţă de pomină

Unde petrecem 1 Mai? Se anunță încă o minivacanță de pomină

Cel mai probabil și anul acesta o să avem parte de un week-end prelungit de 1 Mai (sau cel puțin funcționarii publici și parte dintre angajații companiilor private). Această sărbătoare populară printre români cade într-o zi de joi așadar, dacă ne uităm la deciziile guvernanților din anii precedenți, minivacanța este ca și garantată! De joi, 1 mai, și până duminică, 4 mai, în toată țara se vor încinge grătarele (sau poate chiar de miercuri după-amiază - 30 aprilie!). Tot de atunci își vor începe minivacanța și constănțenii care au posibilitatea să petreacă Ziua Muncii departe de casă. Agențiile de turism constănțene, și nu numai, deja și-au prezentat ofertele în urmă cu o săptămână, la Târgul de Turism „Vacanța”, care s-a desfășurat la Maritimo Shopping Center, însă agenții se așteaptă ca de abia începând cu săptămânile viitoare cererile să fie mai mari. Cert e că oferta din acest an este extrem de generoasă, semn că hotelierii și agenții de turism și-au făcut bine temele. De exemplu, reprezentanții Paradis Vacanțe de Vis ne propun un sejur de două nopți, în perioada 1 - 3 mai, la Băile Tușnad, la un hotel de trei stele. De ce este o ofertă ceva mai specială? Gazdele fac tot posibilul să simțim din plin această sărbătoare. Au pregătit turiștilor o primire tradițional muncitorească, defilare cu torțe în ton de cântece patriotice, cină muncitorească și altele. Bineînțeles, nu lipsesc nici piscinele și Jacuzzi, pentru cei care nu vor neapărat să se întoarcă în timp, însă toate acestea se „văd” și în preț: 440 lei de persoană. Totuși, micul dejun este asigurat, la fel ca și cina de bun venit și un prânz unguresc, iar împrejurimile sunt de basm, așadar acest sejur pare să merite toți banii.Se poate însă un 1 Mai ceva mai aproape de casă. Tot Paradis Vacanțe de Vis vine cu o ofertă pentru o vilă de cinci stele din nordul județului Tulcea, din Somova, așadar în apropierea uneia dintre cele mai cunoscute, și apreciate destinații: Delta Dunării. Nu lipsesc de aici toate facilitățile unei unități de cazare de cinci stele, însă pentru asta doritorii trebuie să scoată puțin peste 200 de lei, de persoană, pe noapte de cazare doar cu mic dejun inclus.Totuși, la hotelurile de două stele din Băile Felix două nopți de cazare cu mic dejun și cină pe 1 mai costă în jur de 120 lei de persoană, așadar oferta ar putea părea destul de tentantă pentru cei care nu se sperie de drumul nu tocmai scurt până acolo.1 Mai la bulgariBulgaria este o altă destinație pe care cu siguranță mulți constănțeni o vor alege și de 1 Mai, în special aceia care nu simt neapărat nevoia să petreacă tradițional, cu grătar, mici și bere. Vecinii noștri au pregătit pentru minivacanța de 1 mai sejururi cu două - trei nopți de cazare, cu all inlusive, începând de la 250 lei de persoană, în stațiunea Albena, de exemplu. Un sejur la bulgari, cu ultra all inclusive, începând cu 1 mai, poate ajunge însă și la puțin peste 700 lei de persoană, la hotelurile cu pretenții, de cinci stele. Variante sunt însă pe bugetul fiecăruia, așadar minivacanță să fie!