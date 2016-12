Unde mergem de Paşte?

Unde mergem de Paște?

Ştire online publicată Miercuri, 06 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Între 22 și 25 aprilie, hotelierii, proprietarii de pensiuni și agențiile de turism de pe litoral v-au pregătit oferte care să vă dea tot atâtea motive de a vă petrece cât mai plăcut și cât mai convenabil o minivacanță de Paște. O alegere interesantă ar putea fi un sejur pe un hotel plutitor care să vă poarte pe canalele Deltei. Dar nici hotelurile și nici pensiunile, fie ele de la noi sau de la vecinii bulgari sau de mai departe, din Grecia, nu se dau la o parte de la a ne ademeni cu oferte care mai de care mai atractive. Unele agenții ne dau ca destinație, pentru petrecerea acestei perioade, locuri pitorești din țară, precum zona Bran-Moeciu sau Bucovina. Astfel, un sejur de 3 zile cu pensiune completă pentru o familie formată din doi adulți și un copil, la un hotel de 3 stele la Moeciu, ajunge și la 400 de euro, dar sunt și locuri unde, pentru aceeași familie, cheltuiala nu depășește 1.000 de lei. Gura Humorului, o destinație la fel de interesantă, oferă și ea condiții de petrecere a sărbătorilor pascale la prețuri plecând de la 325 lei pentru o persoană pe sejur. Oferta agențiilor nu se limitează la turismul intern ci are suficiente destinații din Europa sau din zone exotice. Astfel, în imediata noastră vecinătate, în Bulgaria, putem petrece sărbătorile de Paște la Balcic, cu 132 euro (trei zile, pentru doi adulți), sau la Albena, în hotel de 4 stele, cu prețuri începând de la 31 euro pe noapte, de persoană, all inclusive. Grecia, care, la fel ca și noi, se confruntă cu grave probleme economice, caută resurse pentru a menține turismul, ramură importantă a economiei elene, la un nivel comparabil cu cel din anii trecuți. În acest sens, autoritățile au decis să elimine taxele de aeroport, ceea ce va duce la o reducere a costurilor de călătorie cu 40%, lucru ce se va reflecta și în bugetul turistului. Nu trebuie uitat faptul că, în Grecia, ponderea în PIB a veniturilor din turism este de 15%, iar 20% din forța de muncă a țării se află în acest sector. Destinație deja devenită tradițională, Halkidiki oferă turistului român un peisaj de o mare frumusețe, servicii excelente și un confort pe măsură în hoteluri de trei și patru stele, cu prețuri începând de la 132 euro pe zi, de persoană, în regim de demipensiune. Dacă nu ne-am săturat de mare sau, cu nostalgie, vrem să aducem vara mai aproape, Vama Veche are și ea pentru noi o ofertă tentantă: 60 euro de persoană, pentru un sejur de trei zile, în hotel de trei stele. Cezar PETROVICI