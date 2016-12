Unde-i mai profitabil să ne investim economiile?

Întrebarea din titlu îi frământă pe mulți dintre românii care au pus un ban de-o parte, pentru zile negre sau pentru viitorul copiilor ori nepoților. Desigur, băncile sunt locul cel mai sigur.Sistemul financiar-bancar românesc se caracterizează printr-o mare stabilitate, demonstrată și în timpul Marii Crize Economice din perioada 2009 - 2013. Din anul 2000, de la prăbușirea răsunătoare a Băncii Internaționale a Religiilor, nu s-a mai auzit de falimente bancare.Chiar și în cazul în care o insti-tuție financiară ar intra în colaps, economiile depunătorilor sunt protejate în foarte mare măsură. Depunerile în valoare de până la 100.000 de euro (echivalent în lei) pe deponent, pe bancă, sunt garantate în toate țările membre ale Uniunii Europene.Depozitele bancare sunt sigure, dar nu sunt profitabile. Marea majoritate a băncilor oferă dobânzi de 0,5 - 1,5% pe an la depozitele în lei. Dacă ținem cont că statul își oprește 16% din veniturile din dobânzi, rezultă că depunătorii se aleg cu un câștig net de numai 0,42 - 1,26% pe an.Din fericire, inflația are valori negative. Dar situația aceasta nu va dura prea mult timp. În prețuri se simte, deja, o presiune și, în cel mult jumătate de an, dinamica inflației se va schimba. Atunci, dobânzile reale oferite de bănci se vor dovedi mult prea mici și se va începe eroziunea economiilor.Cu mult mai avantajoase se dovedesc investițiile de pe piața de capital, cu condiția ca banii să fie plasați în companiile profitabile. Trebuie precizat un aspect foarte important: câștigul provine mai puțin din evoluția prețurilor acțiunilor, cât mai ales din dividendele distribuite la final de an investitorilor.Datele puse la dispoziție de Sorin Trandafir, director operațional în cadrul societății de servicii de investiții financiare „Interfinbrok Corporation“ SA, din Constanța, arată că un număr mare de companii listate pe bursă plătesc în 2016, pentru 2015, dividende care asigură un randament net de 3% până la 13,6% al investițiilor de pe piața ce capital.Iată câteva exemple: Cei ce au făcut plasamente în acțiunile Băncii Transilvania au obținut un randament net pe dividend de 13,6% în anul 2015. Urmează: Iproeb SA Bistrița (10,6%), Romgaz (9,5%), Sif III Transilvania (9,5%), Transgaz (cu două propuneri: 9,2% sau 7,1%), Oil Terminal (8,4% sau 4,6%), Transelectrica (8,3%), SIF V (7,9%), SIF IV (7,1%), Fondul Pro-prietatea (6,6%), Electrica (6,6%), Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA (6,4%), IAR Brașov (6,2%), Nuclearelec-trica (5,9%), SIF II (5,8%), Biofarm SA (5,7%), Zentiva SA (5,1%), Antibiotice SA (4,2%), Bursa de Valori București (3,1%), BRD - Groupe Societe Generale SA (3%). Un alt avantaj este că aceste câștiguri se impozitează cu doar 5%.Datele prezentate mai sus scot în evidență un alt aspect spectaculos: este mai rentabil să cumperi acțiuni la băncile profitabile de pe bursă decât să îți faci depozite la ele. Iată, spre exemplu, Banca Transilvania asigură un randament de 1,60% la depozitele în lei pe un an, în timp ce randamentul din dividende asigurat în 2015 este de 13,6%.La rândul său, BRD - Groupe Societe Generale SA oferă un randament între 1,3% și 1,5%, la depozitele în lei pe un an, în funcție de dimensiunea acestora, în vreme ce randamentul din dividende asigurat în 2015 este de 3%.Desigur, plasamentele de pe piața de capital prezintă unele inconveniente. Există un anumit risc, dar acesta poate fi minimizat printr-un plasament adecvat, în acțiunile companiilor sănătoase financiar, cu capitalizare ridicată și care an de an au obținut profit, și prin plasarea banilor în acțiunile mai multor astfel de companii, pentru a reduce dependența plasamentelor de evoluția unei singure societăți. Un alt neajuns este acela că banii nu pot fi retrași oricând și, mai ales, în condiții avantajoase. „Achiziția de acțiuni trebuie gândită ca o investiție pe termen mai lung” - atenționează Sorin Trandafir.