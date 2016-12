Unde găsim cele mai ieftine garsoniere în Constanţa

Unde găsim cele mai ieftine garsoniere în Constanța

Garsonierele din Constanța costă acum cu doar 3 - 4% mai puțin decât în urmă cu 12 luni, sau cel puțin așa arată analizele efectuate de portalurile imobiliare importante. Așa se face că prețul mediu al unui metru pătrat în cazul apartamentelor cu o cameră, din blocurile vechi, este undeva la 910 - 920 de euro, ceva mai mult decât în cazul apartamentelor cu două și trei camere, unde prețul mediu a scăzut bine sub 900 de euro (860 - 880 de euro/metru pătrat). Așadar, prețurile sunt în continuare mult prea mari pentru constănțeni, dacă este să ne luăm și după numărul tranzacțiilor, destul de puține anul acesta. Agenții imobiliari spun că deși doritori sunt, puțini au acces la finanțare, iar cei care fie au bani cash, fie reușesc, în cele din urmă, să obțină un credit, se orientează spre garsoniere nu foarte scumpe, undeva la 20.000 de euro, 25.000 de euro, cel mult. Acesta ar fi considerat un preț rezonabil, pentru o suprafață utilă rezonabilă.Există însă, în continuare, apartamente cu o cameră și mult mai ieftine. Potrivit agenților imobiliari, poate cea mai vizibilă scădere de preț este în cazul garsonierelor confort redus, cu băi mici și, în unele cazuri, bucătării încorporate în camere.De exemplu, acum o garsonieră de 22 de metri pătrați, în zona CET, cu îmbunătățiri parțiale, costă 14.000 de euro, una dintre ofertele bune de pe piață, luând în calcul suprafața acesteia. De altfel, în această zonă majoritatea garsonierelor similare se vând cu sume de puțin peste 15.000 de euro, în funcție de nivelul îmbunătățirilor și de vechimea lor. Se poate cumpăra în această zonă o garsonieră chiar și cu puțin peste 10.000 de euro, însă vorbim despre o cameră de doar 15 metri pătrați. CET reprezintă însă cartierul cu cele mai multe oferte care nu sar de 18.000 - 19.000 de euro.Nici în blocurile situate în zona Billa prețurile nu sunt mai mari. Acolo, o garsonieră de 22 de metri pătrați, cu îmbunătățiri și semimobilată, poate fi cumpărată acum cu 17.500 de euro.Garsoniere sub 20.000 de euro, mai exact în jurul sumei de 17.000 - 18.000 de euro, se găsesc și în Poarta 6. Acolo, un apartament cu o cameră de 22 de metri pătrați, mobilat și utilat, are un preț de 18.000 de euro.Dacă vreți o garsonieră de cel puțin 30 de metri pătrați, atunci prețul urcă până la aproximativ 26.000 de euro, în zona CET, sau 35.000 de euro la Casa de Cultură.Chiar dacă puțini sunt aceia care-și permit și prețurile de mai sus, și la fel de puțini cei care ar spune că și merită acești bani - destul de mulți - totuși partea bună este că proprietarii sunt dispuși să negocieze. Cât? Depinde de cât de repede vor să scape de proprietăți.