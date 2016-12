Unde găsim cele mai ieftine apartamente în Constanţa

Unde găsim cele mai ieftine apartamente în Constanța

2011 nu a fost un an foarte bun nici pentru proprietarii de apartamente care au vrut să scape de ele (fie pentru a-și cumpăra unul mai mare sau mai mic, fie pentru a obține bani lichizi, în cazul celor cu mai multe proprietăți), nici pentru cumpărători. Deși prețurile par să mai fi scăzut pe ici, pe colo, totuși sunt departe de a fi accesibile majorității constănțenilor, cu predilecție tinerilor, cei care s-ar afla la prima cumpărare.Am încercat să aflăm cât de consistentă este oferta de apartamente scoase la vânzare cu prețuri sub 30.000 euro. Agențiile imobiliare constănțene nu stau însă chiar foarte bine la acest capitol. Multe nu au nici măcar o singură astfel de ofertă, însă putem vorbi totuși de câteva zeci, la nivelul municipiului Constanța. Zona Școlii nr. 8, dar și cartiere ca Tomis Nord și KM 4-5 au cele mai multe oferte pentru apartamente cu două camere, sub 30.000 euro.Cele din zona Școlii nr. 8 pornesc de la 23.000 euro, majoritatea nedecomandate sau semidecomandate, dar cu îmbunătățirile „standard“ (gresie, faianță, termopan), care au o suprafață utilă de 30 - 35 metri pătrați.Tomis Nord este o altă zonă în care avem de unde alege între numeroase apartamente cu două camere, cu prețuri de până în 30.000 euro. În acest caz, sub 28.000 euro rar găsim o locuință, chiar dacă vorbim despre camere nedecomandate.În KM 4-5 un apartament cu două camere decomandate, confort 0, cu o suprafață utilă în jur de 50 de metri poate fi cumpărat și cu 25.000 euro, însă prețurile urcă spre 30.000 euro pentru apartamentele din blocurile situate în vecinătatea magazinului Doraly.Nici Poarta 6 nu stă chiar foarte rău în ceea ce privește prețurile mici. Un apartament cu două camere decomandate, însă la mansardă, poate fi cumpărat și cu 20.000 euro. Pentru o altă locuință cu două camere, cu o suprafață utilă de 40 mp, trebuie să scoateți 22.000 euro. Tot în Poarta 6 există la această oră pe piață un apartament cu două camere confort 1, la mansardă, care se vinde la gri cu 19.000 euro.Chiar și la Casa de Cultură găsim apartamente ceva mai ieftine. Unul dintre exemple, poate nu pe placul multora, este acela al unui apartament dintr-o vilă, cu două balcoane, care costă 27.000 euro.Există și destule oferte care sar cu două, trei mii de euro peste 30.000 de euro. Agenții imobiliari spun că mulți proprietari ar fi dispuși totuși să mai și negocieze, așadar ar fi bine să încercați acest lucru.Pe de altă parte, în Constanța găsim scoase la vânzare și apartamente cu trei camere ce nu sar de suma de 30.000 euro, însă numărul acestora este foarte mic. Două dintre ele se găsesc în Tomis Nord și costă fiecare exact 30.000 euro.