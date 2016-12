Unde găseşti insule de vânzare la preţ de garsonieră

Unde găsești insule de vânzare la preț de garsonieră

Site-ul Private Islands Online, cu sediul la Toronto (Canada), una dintre cele mai mari agenții specializate în vânzarea de insule, are un catalog de 550 de insule în lumea întreagă, scrie Capital.ro, citând afp.com, destule cu prețuri chiar accesibile. Cel mai mic îl are o insulă de 3.000 metri pătrați din mijlocul unui lac din Panama. Aceasta se vinde cu 30.000 dolari.La polul opus, cei cu bani mai mulți pot cumpăra insula Patroklos din Grecia, de 320 de hectare, la circa 50 km de Atena, în Marea Mediteraneană. Ea costă 180 milioane de euro. „Avem tot felul de clienți, actori, prințese, dar și oameni obișnuiți. Am vândut de curând o insulă unui învățător cu 250.000 dolari, aflată în Ontario, cu o căsuță pe ea“, spune Chris Krolow, reprezentantul firmei.El spune că o insulă „de calitate“ trebuie să îndeplinească trei condiții: climă caldă, mediu politic stabil și posibilitatea de a cumpăra terenul, nu numai dreptul de folosire.Un alt specialist în domeniu atrage totuși atenția că, de exemplu, multe persoane au cumpărat insule în largul Hondurasului sau Belizelor, uitând că în zonă există pirați, umiditate mare, milioane de țânțari sau șerpi.