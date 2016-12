Un val uriaş a ucis un marinar de pe o navă britanică şi a rănit alţi doi

Un val uriaș a ucis un marinar de pe o navă britanică și a rănit alți doi

Trei membri ai echipajului tancului chimic Annie PG au fost răniți în urma izbiturii unui val uriaș, în timp ce lucrau pe puntea navei. Marinarii au fost preluați de elicopterele echipei de salvare și transportați la spital, dar unul dintre răniți a decedat.Nava Annie PG are capacitatea de 12.222 tdw, a fost construită în 2004 și este înregistrată sub pavilion Isle of Man.