Un tanc petrolier grecesc, cu un român la bord, a fost capturat de piraţii somalezi

Un tanc petrolier grecesc, cu un român la bord, a fost capturat de pirații somalezi

Tancul petrolier de 72.825 tdw „Polar”, sub pavilion Panama, trecuse prin porturile rusești St. Petersburg și Kronshtadt și urma să ajungă la Singapore, la descărcare. Pe data de 30 octombrie, la ora 1,40, pe când se afla la 580 mile est de Insula Socotra, a fost atacat de două ambarcațiuni rapide, la bordul cărora se aflau pirați înarmați. Bandiții au preluat controlul navei, a anunțat operatorul grec Paradise Navigation SA, după care s-a pierdut legătura cu echipajul. La bordul tancului petrolier se aflau 24 de navigatori, dintre care: un român, 3 greci, 4 muntenegreni și 16 filipinezi. Firma grecească a contactat toate autoritățile pentru a le aduce la cunoștință situația, inclusiv statul de pavilion, EU NAVFOR și agențiile de crewing care au furnizat echipajul. Cotidianul „Cuget Liber” i-a solicitat operatorului informații despre românul aflat în pericol. Paradise Navigation a anunțat că acceptă sprijinul tuturor celor care pot da sfaturile necesare în astfel de împrejurări, dar nu va furniza niciun detaliu operațional care ar putea pune în pericol viețile membrilor echipajului sau care ar putea încuraja pe viitor atacurile piraterești. Compania solicită comentatorilor evenimentului să-i accepte și să-i înțeleagă poziția. Tancul petrolier „Polar” este proprietatea companiei Herculito Maritime Ltd. Are 228,6 metri lungime, 32,29 m lățime, pescaj de 20,2 metri și bordaj dublu. A intrat în exploatare la 1 iunie 2005. Cazul românului de pe nava „Polar” se adaugă la șirul lung al incidentelor piraterești în care au fost implicați conaționali de-ai noștri, în ultimi ani. Este vorba de cazurile: „Victoria”, „Buccaneer”, „St James Park”, „Asian Glory”, „Maran Centaurus” și „Rim”. *** Tot pe 30 octombrie, nava „Go Trader”, sub pavilion maltez, a fost atacată la 280 mile sud-est de Salalah, Oman. Pirații au reușit să urce la bordul navei, dar nu au putut să preia controlul ei, pentru că echipajul se fortificase în castel și oprise motoarele. După câteva ore, atacatorii au fost nevoiți să abandoneze prada. „Go Trader” este un cargou cu lungimea de 186 metri, lățimea de 30 metri și capacitatea de 45.693 tdw.