Un proiect care relansează afacerile portului Constanţa

Un proiect care relansează afacerile portului Constanța

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța va organiza, pe 15 octombrie 2010, primul seminar național pentru promovarea transportului multimodal. Manifestarea face parte din proiectul WATERMODE inițiat de Autoritatea Portului Veneția, CN APMC având calitatea de partener de proiect începând din 17 noiembrie 2008. Proiectul Watermode (Transnational Network for the Promotion of the Water-Ground Multimodal Transport) se realizează în cadrul programului de cooperare transfrontalieră în sud-estul Europei, cu finanțare din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței și din fonduri proprii. Partenerii proiectului sunt firme de stat și private din: Austria (1 partener), Bulgaria (1), Grecia (2), Ungaria (2), Italia (5), Slovenia (1), Albania (1), Muntenegru (1), Serbia (4), România (1). Liderul de proiect este Autoritatea Portuară Veneția. Obiectivul general al Watermode este promovarea coordonării dintre firmele private implicate în lanțul logistic și planificarea spațiului pentru un management mai bun al soluțiilor de transport multimodal. Proiectul cuprinde 6 pachete de lucru: managementul proiectului, comunicare și diseminare, sondaj privind facilități logistice și multimodale, rețea pentru competiti-vitatea transportului multimodal, impactul transportului multimodal asupra mediului, siguranță pentru competitivitate în multimodalism. Portul Constanța are un rol foarte important în cadrul proiectului, fiind principalul port la Marea Neagră din parteneriat. De asemenea, faptul că portul Constanța este conectat la Dunăre, principala cale de navigație interioară din Sud Estul Europei, reprezintă un aspect foarte important pentru obiectivul proiectului. Astfel, principalele activități ale proiectului în care portul Constanța este implicat sunt: colectarea datelor privind infrastructura logistică din România cu scopul alcătuirii bazei de date a proiectului, participarea la analiza privind competitivitatea rutelor navigabile ale Europei ca și alternative sustenabile la transportul pe uscat, participarea la definirea standardelor minime și procedurilor pentru training în domeniul siguranței pentru angajații din porturi, oportunitatea de a atrage interesul politic asupra proiectului și vizibilitatea parteneriatului prin activități de diseminare.