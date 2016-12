Un portcontainer japonez a scufundat un cargou nord-coreean

Pe 28 octombrie 2011, portcontainerul Hamburg Bridge a intrat în coliziune cu cargoul de mărfuri generale Oriental Sunrise, care s-a scufundat la scurt timp. La bordul lui Oriental Sunrise se afla un echipaj de 19 oameni, care se pare că era nord-coreean. Zece dintre ei sunt declarați dispăruți, iar nouă au fost salvați. Dintre aceștia, trei au fost spitalizați, dintre care unul a murit în spital, iar ceilalți doi sunt în stare critică. Un număr de 13 nave iau parte la operațiunea de căutarea și salvare a celor zece marinari dispăruți. Detaliile de coliziunii sunt necunoscute. Oriental Sunrise avea capacitatea de 4.424 tdw, a fost construit în 1983 și era înregistrat sub pavilion Panama. Hamburg Bridge are capacitatea de 9.040 TEU, 98.849 tdw, a fost construit în 2009 și arborează pavilion Panama. Managerul său este K LINE SHIP MANAGEMENT CO LTD Japonia.