Un portcontainer a eşuat pe o plajă din Spania

Un portcontainer a eșuat pe o plajă din Spania

Portcontainerul „K Wave” sub pavilion britanic a eșuat pe plaja Almayate, lângă Torre del Mar (Spania), în timpul furtunii din data de 14 februarie 2011. „K Wave” plecase din Algericas și se îndrepta spre Valencia. Deși urcată pe nisip, nava nu a suferit deteriorări ale corpului și nu prezintă infiltrații de apă. Un elicopter Helimer 207 al Gărzii de Coastă a fost trimis pentru a evalua starea navei, iar două ambarcațiuni de salvare au venit în asistență. În ajutor a fost trimisă o echipă de scafandri din Cartagena, Murcia. Portcontainerul are capacitatea de 8.509 tdw, a fost construit în 2007 și are manager german.