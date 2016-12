Un nou serviciu de acceptare a plăţilor cu card, de la Alpha Bank

Un nou serviciu de acceptare a plăților cu card, de la Alpha Bank

Miercuri, 08 Aprilie 2009

Alpha Bank a lansat serviciul de acceptare a plăților cu card, prin intermediul POS-urilor. Banca pune la dispoziția clienților patru tipuri de terminale POS, respectiv: dial-up (conectarea se realizează utilizând serviciile de telefonie fixă), Ethernet (conectare prin rețelele locale de tip LAN), GPRS fix (conectarea se realizează prin Vodafone, utilizând serviciul GPRS) și GPRS mobil, un terminal cu sursă proprie de alimentare (conectare prin Vodafone, utilizând serviciul GPRS). Plățile pot fi efectuate atât în lei, cât și în euro sau dolari, cu ajutorul oricărui card bancar emis sub sigla Visa și MasterCard. Tranzacțiile în lei, efectuate prin POS-urile Alpha Bank, sunt decontate în maximul o zi de la efectuarea tranzacției. În plus, banca pune la dispoziția clienților săi extrase de cont zilnice, detaliate pe fiecare tranzacție. Comisionul de instalare și administrare este zero. Singurele costuri aferente acestui serviciu sunt: un comision lunar stabilit în funcție de volumul încasărilor și o taxă pentru utilizarea terminalului, doar pentru cele tip GPRS. Pentru a beneficia de un terminal POS, comercianții trebuie să for-muleze o cerere de acceptare către bancă și să deschidă un cont curent la Alpha Bank.