Un grup de 18 firme deţine puterea administrativă la fabrica de ulei "Argus"

Un grup de 18 firme deține puterea administrativă la fabrica de ulei "Argus"

Producătorul de ulei „Argus” SA, din Constanța are un nou consiliu de admi-nistrație, urmare firească a schimbării structurii acționariatului. Conform De-pozitarului Central, pe data de 4 aprilie 2011, structura acestuia era următoarea: SIF Oltenia - 23,8686%, Vasile Leu - 11,3253%, persoane juridice - 21,9670%, persoane fizice - 42,8391%. La scurt timp, pe 5 august 2011, un grup de 18 firme, care acționaseră concertat pe piața de capital, în frunte cu „Altur” SA, Slatina, ajunseseră să dețină 40,74% din acțiuni. Un alt pachet de 31,939% din acțiuni este proprietatea SIF Oltenia. Relația dintre cei doi poli ai acționariatului s-a tensionat cu prilejul adunării generale ordinare din 16 septembrie, a cărei miză a fost alegerea administratorilor. Grupul „Altur” a reușit să-și impună oamenii, numindu-l în fruntea consiliului pe Edy Gabriel Minjineanu, din Galați. Conducerea executivă este deținută în continuare de Dan Constantinescu, numit în funcția de director general de la 1 septembrie 2011, de către vechiul consiliu de administrație. Fostul președinte al CA, Vasile Leu, nu mai deține nicio acțiune la „Argus”, dar a rămas cu inima la fabrica în care a muncit o viață. „Sper că problemele din sânul noului acționariat se vor rezolva rapid. Oamenii aceia au băgat peste un milion de lei în acțiuni și nu au niciun interes ca lucrurile să nu meargă. Eu am lăsat fabrica pe profit. Argus se află pe locul doi-trei, în topul producătorilor de ulei din România, cu o cotă de piață de 13 - 14%” - a afirmat Leu.„Nu sunt niciun fel de probleme - a dat asigurări Dan Constantinescu. Fabrica produce, ne îngrijim de achiziționarea materiei prime, avem resursele financiare necesare, iar desfacerea producției se realizează conform contractelor.”În 2009, producătorul de ulei a avut o pierdere netă de 5.544.815 lei, iar anul 2010 l-a încheiat cu un profit net de 14.315,614 lei. Acest an se anunță a fi unul foarte bun. Rezultatele financiare pe primul semestru din 2011 indică un profit net de 4.291.075 lei. Pe de altă parte, producția este în continuă creștere, înregistrând un spor anual de 10-15% în 2010 și 2011, afirmă directorul general. În prezent, compania are 290 de lucrători.