Un ferry-boat în flăcări pluteşte în derivă

Un ferry-boat în flăcări plutește în derivă

Ferry-boat-ul „Spirit of Fiji Islands” a anunțat că la bordul său s-a produs un incendiu. Echipajul de 19 oameni a abandonat nava, iar aceasta plutește în derivă, în Strâmtoarea Luzon. Nava era în drum spre un șantier de reparații sau de scrap din Asia. Ferry-boat-ul are capacitatea de 4.421 tone registru brut, a fost construit în 1968 și este înma-triculat sub pavilion Fiji.