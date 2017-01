Un doc plutitor s-a rupt la Midia, după lansarea a două nave la apă

Un eveniment extrem de rar întâlnit în industria navală a avut loc pe data de 20 decembrie 2007, la SC „2x1 Holding Cape Midia Shipyard” SA. Conform comunicatului Căpităniei Zonale Constanța, între orele 14,30 - 16, de pe docul plutitor 255 au fost lansate la apă nava „Italia”, cu lungimea de 99,80 m și pavilion georgian, și nava militară „Hercules”. După finalizarea operației, a urmat manevra de ridicare a docului. În jurul orei 19, se arată în comunicat, s-a auzit un zgomot puternic, după care docul a început să se scufunde. Ofițerii din cadrul Capitaniei Midia s-au deplasat la fața locului, și au constatat că platforma docului s-a rupt de-a lungul axului longitudinal. Conform in-formațiilor oferite de aceștia, avarierea s-a produs în timpul manevrei de ridicare a docului la suprafață. Docul plutitor 255 are lungimea de 220 m și lățimea de 45 m. El este unul dintre cele trei docuri deținute de „2x1 Holding Cape Midia Shipyard” SA. Am încercat în mai multe rânduri să obținem informații de la conducerea șantierului naval despre acest incident, dar secretariatul unității ne-a comunicat că directorii sunt plecați pe teren. Pentru cei ce nu știu cum arată un doc plutitor, trebuie precizat faptul că acesta este o navă tehnică fără propulsie, care servește la ridicarea altor nave în vederea executării lucrărilor de reparații. Docul este alcătuit dintr-o punte și din tancuri laterale. El este dotat cu instalații pentru pomparea apei în și afară din tancuri. Acest tip de navă este o aplicație a principiului lui Arhimede. Prin umplerea tancurilor laterale cu apă (operațiune care poartă numele de balastare), docul se scufundă. Nava ce urmează a fi andocată (ridicată pe doc) este condusă cu remorcherele deasupra punții docului. Apoi are loc debalastare. Apa din tancuri este pompată afară, lăsând loc aerului. Docul se înalță la suprafața mării și, odată cu el, ridică și nava ce urmează a fi reparată. De remarcat în cazul de la „2x1 Holding Cape Midia Shipyard” este faptul că incidentul s-a produs după lansarea la apă a navelor „Italia” și „Hercules”. Astfel, ipoteza că ruptura s-ar fi produs din cauza încărcării docului peste capacitatea sa de ridicare este exclusă. Având în vedere că evenimentul a avut loc în timpul ridicării la suprafață, poate fi luată în calcul ipoteza unei erori sau a unor probleme tehnice apărute în timpul operațiunii de debalastare, care au dus la nașterea unor forțe opuse și la ruperea punții. De asemenea, trebuie avută în vedere și starea punții, gradul de corodare a oțelului, în special în zona cordoanelor de sudură. Asupra cauzelor acestui eveniment naval urmează să se pronunțe ofițerii Căpităniei Zonale Constanța, care au început cercetările. Accidentul constituie o grea lovitură pentru șantierul naval din Midia. Până la repararea docului și obținerea certificatului de clasă, această capacitate importantă de producție nu va putea fi folosită. Evenimentul atenționează toate șantierele navale și Autoritatea Navală Română că starea docurilor plutitoare trebuie analizată cu mai mare grijă.