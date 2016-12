Un delator odios printre oamenii Fiscului

În cei 23 de ani de gazetărie, am primit sute de sesizări telefonice și scrise, prin care îmi erau semnalate fenomene de corupție, licitații trucate, retrocedări ilegale, îmbogățiri peste noapte din operațiuni ilicite, escrocherii și inginerii financiare. De fiecare dată am verificat cele relatate și rar s-a întâmplat să nu se adeverească măcar pe jumătate, semn că autorii sesizărilor erau de bună credință.Recent, am primit la redacție o delațiune ordinară, semnată cu pseudonimul Bulancea Dorel. Autorul vorbește în numele administratorului unei întreprinderi familiale din Hârșova, care ar fi fost victima a trei inspectori corupți, din cadrul Finanțelor Publice Constanța. Cu prilejul controalelor efectuate în vederea rambursării unor sume de peste 300.000 de lei, de la bugetul de stat, inspectorii respectivi ar fi pretins o șpagă de 10% din suma de rambursat, ceea ce, afirmă autorul denunțului, ar fi un obicei în rândul inspectorilor din cadrul serviciilor de controlul fiscal.Delatorul și-a închipuit că redacția va înghiți, ca pelicanul, „informația senzațională” și îi va da drumul în spațiul public, făcându-se părtașă la calomniile sale. S-a înșelat.De la prima verificare, s-a con-statat că avem de-a face cu un denunț calomnios, de o josnicie fără margini, cum doar în analele defunctei Securități se mai găsește. Administratorul la care face referire autorul a infirmat faptele relatate în sesizare: „O scrisoare asemă-nătoare au primit și cei de la DNA. Am fost invitat să dau explicații. Le-am spus procurorilor că nu este nimic adevărat. Nimeni nu mi-a cerut să dau șpagă. Cred că autorul acestor scrisori este un funcționar din cadrul Finanțelor Publice, care vrea să le facă rău unor colegi, folosindu-se de numele meu.”Acum înțelegeți, stimați cititori, de ce am evitat să facem cunoscute numele celor trei funcționari ai Fiscului și al administratorului întreprinderii familiale. Simpla lor pomenire ar fi maculat imaginea acelor oameni, ar fi aruncat o undă de îndoială asupra integrității lor morale și i-ar fi făcut jocul delatorului.Am relatat acest caz din mai multe motive. În primul rând, pentru a-i avertiza pe colegii mai tineri, din presă, să nu cadă în capcana acestui delator. În al doilea rând, pentru a-i atenționa pe inspectorii fiscali că au printre ei un specimen, care, din cine știe ce ambiții, vrea să le facă rău cu orice preț. În al treilea rând, pentru a informa autoritățile statului care vor primi o sesizare asemănătoare. Eu sper că, în cele din urmă, delatorul va fi descoperit și va plăti cu vârf și îndesat pentru calomniile răspândite în spațiul public.