Un Cod fiscal CRIMINAL! Firmele fără salariaţi sunt în PERICOL de MOARTE. Statul vrea bani, bani şi iar bani!

Alertă în mediul de afaceri

Un Cod fiscal CRIMINAL! Firmele fără salariați sunt în PERICOL de MOARTE. Statul vrea bani, bani și iar bani!

· Sistemul de impozitare a microîntreprinderilor este discriminatoriu și falimentar· Noul Cod fiscal descurajează înființarea de noi societăți comercialeModificarea Codului fiscal a stârnit un mare interes în rândul cititorilor ziarului „Cuget Liber”. Știrea că „Persoanele fizice autorizate vor contribui la fondul de pensii și de sănătate”, începând cu data de 1 ianuarie 2016, avea ieri, la ora 17, un număr de 2.065 de vizualizări. Atenția acordată acestui subiect este firească. Dintre cei 41.859 agenți economici activi din punct de vedere juridic, din județul Constanța, 11.119 sunt persoane fizice.În cele ce urmează vom discuta despre modificarea prevederilor referitoare la impozitarea microîntreprinderilor. În județul nostru, acest segment reprezintă peste 78% din totalul celor 30.740 de agenți economici, persoane juridice, deci cel puțin 23.972 de firme.Potrivit proiectului de Cod fiscal cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor vor fi următoarele:- 1% pentru firmele care au doi salariați cel puțin;- 3% pentru firmele cu un singur salariat;- 3% plus o sumă de 1.530 lei trimestrial pentru firmele fără angajați. Respectiva sumă se actualizează în funcție de evoluția salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin ordin al ministrului finanțelor publice;Actul normativ precizează că, prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă, cu normă întreagă. Cu alte cuvinte, o microîntreprindere nu va putea înșela statul angajând salariați cu un sfert sau jumătate de normă, pentru a trece la o categorie de impozitare mai favorabilă.Prin introducerea acestui sistem, Ministerul Finanțelor Publice vrea să stimuleze creșterea numărului locurilor de muncă. Dacă vor să plătească un impozit pe venit mai mic, firmele vor trebui să angajeze lucrători. În schimb, vor avea cheltuieli cu forța de muncă. Vor trebui să își facă bine socotelile și să aleagă ce este mai avantajos.Potrivit datelor centralizate de Ministerul Finanțelor Publice, forța de muncă angajată în cele 498.583 de microîntreprinderi care au depus bilanțuri contabile în 2013 reprezintă doar 14% din totalul salariaților din societățile comerciale. 56,1% dintre ele nu au niciun angajat, 20% au un singur angajat și 23,9 au doi sau mai mulți angajați. 47,2% dintre microîntreprinderi au înregistrat pierdere netă la sfârșitul lui 2013.Finanțele Publice se așteaptă, ca în urma aplicării acestor măsuri, 80.000 de microîntreprinderi care, în 2013, n-au înregistrat nici cifră de afaceri și nici salariați, să rămână inactive.Dar ce se va întâmpla cu restul firmelor active, îndeosebi cu cele aproape 280.000 de microîntreprinderi care nu au niciun angajat? Cele ce nu declară veniturile și folosesc muncă la negru își vor vedea mai departe de practicile evazioniste. O parte dintre cele corecte, vor ajunge la concluzia că pot face una - două angajări.Rămâne, însă, un număr considerabil de agenți economici, îndeosebi din rândul celor nou înființați, pe care nu atât cota de 3%, cât mai ales suma suplimentară de 1.530 lei trimestrial îi va duce la faliment.Să luăm un exemplu, la întâmplare, din banca de date a Ministerului de Finanțe. FTI Consulting.Ro SRL, o firmă tânără din Cumpăna, a raportat, în 2013, venituri totale de 4.320 lei, o pierdere totală de 5.233 lei și zero salariați. Să presupunem că ar avea aceleași venituri și cheltuieli operaționale în 2016 și niciun salariat. Pe lângă impozitul de 3% ar trebui să plătească, în plus, 6.120 lei la Fisc, sumă mai mare decât veniturile sale totale, ceea ce este aberant.Exemple de microîntreprinderi cu cifră de afaceri mică, care nu își permit nici să facă angajări, nici să achite taxa forfetară, sunt cu duiumul. Pentru ele, noul sistem de impozitare înseamnă condamnarea la moarte.Dar mai există și un alt aspect. Sistemul afectează libera concurență. „Microîntreprinderile care concurează pe aceeași piață sunt tratate în mod discriminatoriu. Cele fără salariați sunt dezavantajate față de cele cu un angajat, iar la rândul lor sunt dezavantajate față de cele cu cel puțin doi angajați, trebuind să plătească un impozit mai mare pe venit, deci să aibă costuri mai mari. Consiliul Concurenței, cu siguranță, nu va fi de acord cu acest sistem de impozitare a microîntreprinderilor” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ioan Bădică, fostul inspector de concurență coordonator pentru regiunea de Sud-Est.Agenții economici constănțeni au reacționat deja. Iată mesajul primit de la unul dinte ei: „Aceasta prevedere va genera condiții economice extrem de nefavorabile firmelor fără angajați și, implicit, un avantaj pe piață celor cu cel puțin un angajat. Un impozit forfetar de 1.530 de lei pe trimestru este uriaș pentru multe mici companii. Cunosc cazuri de societăți care se vor închide, dacă acest impozit va fi introdus. Cât despre etica prevederii legislative, se pare ca guvernul vrea să mulgă, prin impozitul forfetar, o sumă cu mult mai mare decât din impozitarea salariului minim. Trebuie avut in vedere faptul că societățile comerciale fără angajați cumpără bunuri și servicii de la alte companii, dând de lucru angajaților acestora, generând, indirect, impozite din salarii. Cu toate acestea, guvernul le penalizează pentru simplu fapt că nu au proprii angajați.”