Un chinez a vrut să dea şpagă inspectorilor antifraudă fiscală

Un chinez a vrut să dea șpagă inspectorilor antifraudă fiscală

Despre defuncta Gardă Financiară, am auzit de-a lungul anilor numai de rău. Aproape n-a fost articol despre ea, la care să nu existe acuzații de abuz și corupție pe pagina electronică a ziarului, din partea cititorilor. În schimb, despre instituția antifraudei fiscale, până astăzi, am auzit numai de bine.Agenții economici cu care am discutat off-record au remarcat diferența radicală dintre inspectorii antifaudă și foștii comisari ai Gărzii Financiare, apreciindu-i pe primii ca fiind exigenți și incoruptibili. Patroana unui butic mi-a relatat că, obișnuită cu năravul comisarilor, care aveau „abonament” la ea, a încercat să-i mituiască pe doi inspectori antifraudă. I-a mulțumit lui Dumnezeu că a scăpat fără dosar penal, doar cu o amendă usturătoare, pentru că nu înregistrase niște mărfuri în gestiune.Iată o altă dovadă că inspectorii antifraudă sunt făcuți dintr-un alt aluat decât comisarii Gărzii Financiare. Săptămâna trecută, un comerciant chinez, care își are prăvălia în complexul „Dragonul Roșu”, din București, a încercat să mituiască doi inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, care constataseră nereguli în activitatea firmei sale. Spre cinstea lor, oamenii Fiscului nu au cedat tentației și au semnalat tentativa de mituire procurorilor. Pe data de 20 noiembrie 2014, cetățeanul chinez a fost surprins în flagrant, în timp ce oferea suma de 4.200 lei. Mituitorul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, pe o perioadă de 30 de zile.Acțiunea de flagrant și de documentare a infracțiunii a fost realizată de procurori și lucrători ai Serviciului de Investigare a Fraudelor - DGPMB, cu sprijinul Serviciului Român de Informații.Întâmplarea este un avertisment pentru toți agenții economici: nu încercați să corupeți inspectorii antifraudă fiscală, dacă vreți să nu ajungeți după gratii! Oamenii ăștia au dat dovadă că sunt integri, că au înalte standarde profesionale și morale!