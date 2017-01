Un cargou cu 17 marinari la bord a dispărut în Marea Chinei de Est

Cargoul New Lucky VII a dispărut în Marea Chinei de Est de pe data de 3 aprilie, ultima locație cunoscută fiind la 60 de mile sud de Insula Amami Oshima, Japonia.Nava era încărcată cu cherestea și se îndrepta dinspre Papua Noua Guinee spre China, când a fost surprinsă de o furtună. Garda de Coastă japoneză a trimis două nave și avioane în căutarea navei, la bordul căreia se aflau 17 navigatori: 14 indonezieni, 2 chinezi și un taiwanez.Cargoul New Lucky VII are capacitatea de 6.388 tdw, a fost construit în 2011 și este înregistrat sub pavilion Hong Kong. Managerul este o firmă din Taiwan.