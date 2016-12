Un an excepţional pentru vinuri!

Un an excepțional pentru vinuri!

Veste foarte bună pentru constănțenii care nu se dau niciodată în lături de la un pahar cu vin bun! Producția din acest an, chiar dacă ceva mai mică decât în 2011, este de calitate superioară, și asta datorită caniculei și lipsei ploilor, care au determinat o acumulare foarte bună a zaharurilor.„Temperaturile mai ridicate duc, de obicei, la vremea culesului, către struguri mai copți, aromă îmbelșugată și acumulări de zahăr mai mari, cuprinse între 240 de grame și 250 de grame, la soiuri albe precum Chardonnay, Pinot Gris și soiuri roșii precum Pinot Noir, ceea ce echivalează cu dobândirea unei calități excepționale a vinurilor“, a precizat și Laura Mușat, PR manager Murfatlar România.Reprezentanții patronatelor din domeniu viticol au anunțat zilele trecute că se așteaptă pentru acest an la o producție națională undeva cu 30% mai mică decât anul trecut, cauzele nefiind legate doar de seceta din acest an, ci și de înghețul din primăvară, care a afectat semnificativ, pe alocuri, culturile de viță de vie. Totuși, la nivelul Dobrogei acest procent scade până la aproximativ 10%, așadar nu putem vorbi despre mari pierderi, lucru confirmat și de reprezentanții Murfatlar. Aceștia spun că, în cazul lor, vremea capricioasă a afectat doar o mică parte din recolta de struguri, așadar speră ca aceasta să se ridice la nivelul celei de anul trecut, 2011 fiind un an extrem de bun din acest punct de vedere. „Condițiile climatice, respectiv căldurile foarte mari, au afectat o mică parte din recolta de struguri din acest an, însă calitatea vinurilor va fi aceeași. Mizând pe via tânără aferentă replantărilor, ce aduce plus valoare în calitate, așteptările noastre referitoare la vinuri sunt optimiste, iar în privința recoltei, speranțele sunt comparative, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, cu 2011", a precizat Laura Mușat.