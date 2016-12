"Un administrator de întreprindere publică nu trebuie să facă profit"

2

Sa va traga Vlad Tepes in teapa

Domnul Tita, te rugam sa specifici clar ca domnul Burlacu a cerut schimbarea Conducerii CNAPMC, si nu sindicatele din port. Acesta este un individ care nu face decat jocul patronatelor pentru sume mari de bani, iar dumneata ai devenit peste noapte din ce in ce mai apropiat de acesti Operatori Portuari, carora le este frica de concurenta, de dezvoltare si de schimbare a PORTULUI CONSTANTA, dorind sa ramana, pe veci stapanii locatiilor primite in concesiune, si sa plateasca sume infime pe spatii care nu le apartin, si sa bage cat mai mult profit in buzunarele proprii,crezand ca sunt stapani absoluti.Sa nu mai vorbim de salariile de mizerie acordate angajatilor.