Umplem butoaiele cu vin anul acesta? Iată ce producţii se anunţă

Umplem butoaiele cu vin anul acesta? Iată ce producții se anunță

La alte capitole stăm, nu stăm bine anul acesta, dar în ceea ce privește pro-ducția de vin, suntem campioni! Patronatele din domeniu au anun-țat că 2013 este cel mai bun an din ultimii trei, și cantitativ, dar și calitativ. Iar podgoriile din județul Con-stanța sunt fruntașe! Vremea, dar și investițiile serioase au făcut anul acesta minuni. Așa se face că marii producători de vin din zonă anunță rezultate chiar foarte bune, însă și constănțenii de rând care nu au renunțat la culturile de viță de vie își vor umple butoaiele și vor avea parte de o băutură de calitate. „2013 se prefigurează a fi un an bun, atât din punct de vedere al cantității, cât și al calității vinurilor”, spune Laura Mușat, PR Manager Murfatlar România, care a mai menționat că pentru recolta din acest an se estimează o creștere cu 30% față de anul anterior. Cifrele exacte se vor vedea însă după data de 5 octombrie, atunci când se va finaliza și culesul. Care au fost factorii care au influențat recolta din acest an? „Pe de o parte, condițiile meteo au fost favorabile și nu ne-am confruntat cu fenomene extreme. În sezonul de iarnă, temperaturile au fost în general blânde, lăsând astfel ca mugurii să se dezvolte, primăvara a adus precipitații normale și iată că am avut parte și de o vară însorită, cu tempe-raturi ridicate, care conduc la acumulări de zahăr în struguri și prin urmare la vinuri de calitate. În afară de condițiile meteo, am ajutat și noi, dând toată atenția cuvenită îngrijirii viei, aplicând cu rigurozitate trata-mentele fito-sanitare și îngrășămintele necesare. Mai mult, pro-ducția de struguri din via tânără, obținută prin implementarea programului de replan-tare, aduce și ea plus valoare în calitate”, a precizat Laura Mușat. Și producătorul de vinuri Domeniile Ostrov a început culesul strugurilor de vin de pe cele peste 1.000 de hec-tare cultivate cu viță de vie și estimează pentru acest an o producție de peste 12.000 de tone de struguri de vin la hectar. „Anul acesta recolta la strugurii de vin este una bogată, poate chiar cea mai bogată din ultimii ani, se pot culege în medie 12 tone la hectar. Rezultatele sunt mai mult decât pozitive, estimăm o creștere cu 80 de procente a producției de anul acesta, față de cea din 2012. Această creștere se datorează și celor 300 de hectare care au intrat anul acesta pe rod”, a precizat Oana Belu, acționar Domeniile Ostrov. Așadar, 2013 este foarte probabil să reprezinte un an important pentru colecționarii de vin, iar pentru simplii băutori ai acestei licori, doar motiv de bucurie; cine știe, poate și prețurile vor fi mai bune.