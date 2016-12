UMC a primit acreditarea să pregătească navigatorii în domeniul DP

1

nu va faceti iluuzii

Baieti nu va faceti iluzii ca o sa faceti cursurile de pomana,pt ca in primul rind ca sa patrunzi in offshore la companii starine toti cer minim 24 de luni vechime efectiva pe functie adica patru ani de muinca.Pe linga asta sint f multe companii ca re nu angajeaza romani,iar cele care angajeaza accepta f putini.Eu sint unul din cei mai vechi ofiteri si opratori DP si am lucrat la mai multe comopanii si am gasit romani f putini(pe toate functiile).La compania la care lucrez in prezent au nevoie de oameni ca de aer dar nimeni nu suna la noi la agentie,preferea sa angajeze mercenari si sa a duca oameni din ture libere.Fiti realisti nu visati ca v-am spus-o spre binele vostru ca ma pun in locul vostru si stiu ce inseamna asta.Nu va apucati sa faceti cursurile inaninte sa va angajeze cineva sperind ca poate va fi pt ca intotdeauna armatorul care are nevoie trimite el oamenii la cursuri pe banii companiei.Si oricum atentie ca operatorii DP care vin de la GSP nu sint bine vazuti pt ca GSP-ul este black listat pt piloshii cu imbarcari false si cu certificat full DP care nici macar nu stiu sa porneasca sistemul si ne-au fact de ris si bineinteles trimisi acasa.Deci iar ne-am facut-o cu mina noastra.Atit va spun:nu visati ca nu sintem multi operatori DP romani in offshorre,si mai ales acum cind a scazut pretul petrolului si multe proiecte si lucrari s-au oprit si multe nave si platforme sint trase pe dreapta. Traiasca Romania!