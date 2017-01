Foileton

Ultimul Revelion românesc

De când m-am lansat în lumea business-ului, viața mea a devenit o vânătoare de profit. Nu mai am ochi decât pentru cotațiile bursiere, mintea mi-e doar la tranzacțiile cu petrol și grâne, iar sufletul l-am pierdut cumpărând și vânzând companii. Când îți împarți existența cotidiană între întâlnirile cu brokerii și ședințele consiliilor de administrație, între un prânz de afaceri cu magnatul oțelului și o cină cu patronul unei flote de vânzare, nu mai ai timp de viață personală.Ieri, venind de la Teheran, am aterizat pe aeroportul Otopeni.Eram în sala de așteptare și mă pregăteam să urc în Boeing-ul închiriat pentru Frankfurt, când, deodată, ochii mi-au căzut pe bradul verde, împodobit cu globuri multicolore și ghirlande de beteală. În nări, am simțit miros de cetină și mi-am adus aminte de sărbătoarea Anului Nou de acasă.Rătăcit în jungla afacerilor, uitasem de colindele din străbuni, de masa tradițională în familie, de darurile și urările către cei dragi. Brusc, mi-am adus aminte de colacii din grâu proaspăt, de străchinile cu piftie tremurândă, de ciorba de ciocănele dreasă cu usturoi și smântână, de șiragul de cârnați trandafirii, de toba burdușită cu zgârciuri ce se topesc în gură, de șoricul porcului căzut la datorie sub cuțitul Ignatului, de fripturile și măruntaiele înecate în sosuri condimentate, vecine bune cu gogonelele, castraveciorii și gogoșarii murați, de rumenele jumări și aromatele pateuri, de țuica cu mărgele la gât și zaibărul ce doarme în damigeană, visând că scapă din îmbrățișarea pocalului și aleargă zglobiu pe valea gâtlejului însetat. Parcă vedeam aievea cozonacii copilăriei, aburind dulce pe masa cu ștergare înflorate, între plăcintele îndopate cu brânză dulce și panerele cu mere roșii ca obrajii de fecioară. Și, în clipa aceea, am realizat că, în ultimii douăzeci și cinci de ani, Revelionul trecuse pe lângă mine fără să îl bag în seamă, în vreme ce eu mă aflam în avion sau în cine știe ce capitală a lumii, pe urmele vreunei afaceri.Cu gândul de a nu repeta greșelile trecutului, am format un număr pe mobil.- Total Services București, livrăm, oricând și oriunde, pe orice punct al globului, petreceri în doi sau în familie, mese festive pentru ziua de naștere, Crăciun, Paști și Anul Nou - îmi răspunse, pe un ton profesional, vocea din receptor. Cu ce vă putem ajuta?- Sunt în drum spre Frankfurt și îmi voi petrece noaptea de Anul Nou la hotelul Ritz, apartamentul 12. Vreau un Revelion de o oră și treizeci de minute, ca la mama acasă. Știți dumneavoastră: brad verde, familia adunată în jurul mesei încărcate, urări de bine, colinde, bucurie, fericire…- Am înțeles, vă recomandăm Revelionul american! Rolul familiei de cowboys îl joacă o trupă de actori din Carolina de Nord. Meniul include delicatese din carne de bizon, somon și curcan. Bradul, urările și „Jingle Bell“ sunt din partea firmei. Vă costă 33.275 dolari.- Nu m-ați înțeles. Doresc o petrecere ca pe la noi!- Mă scuzați, domnule! O clipă, să caut în catalog. Da, cred că vă interesează Revelionul comunitar. Sceneta familiei din clasa de mij-loc (cu tatăl, un mic industriaș irlandez, mama născută în Spania și cei doi prieteni, fermieri polonezi) este jucată de artiști din Veneția. Bradul va fi adus direct din Apenini. La masă veți avea friptură de cocoș franțuzesc, biftec englezesc, fructe de mare din Egeea, baclavale preparate la Istambul și vin de Porto. În ofertă mai figurează CD-ul cu „O Tannenbaum !“ plus urările în toate limbile Uniunii Europene. Vă livrăm întreg pachetul de servicii la tariful de 65.738 euro, cu TVA inclus.Simțeam că iau foc, așa că m-am rățoit în telefon:- Alo, ascultă, n-am timp de tot bâlciul ăsta! Am la dispoziție doar o oră și treizeci de minute pentru masa de Anul Nou. Te rog livrează-mi un ospăț cu colacii din grâu proaspăt, piftie, ciorbă de ciocănele dreasă cu usturoi și smântână, cârnați trandafirii, tobă, șorici, fripturi și măruntaie de porc, cu sosuri condimentate, gogonele, castraveciori și gogoșarii murați, jumări și pateuri, țuică și zaibăr, cozonaci, plăcinte cu brânză dulce și panere cu mere roșii. Adaugă un brad din Bucovina, un colind de-al lui Ștefan Hrușcă și o familie de țărani autentici, din Oltenia!- Acum am priceput, domnule. Dumneavoastră, doriți o petrecere românească. Ne cerem scuze că nu vă putem satisface cererea, dar ultimul Revelion de acest tip arhaic a fost depus la Muzeul Europei, în urmă cu cincisprezece ani.