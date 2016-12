UE va finanţa industria auto

UE va finanța industria auto

Industria de automobile are o importanță strategică pentru prosperitatea în Europa: 12 milioane locuri de muncă, balanță comercială de 92 miliarde euro, investiții de 30 miliarde euro în cercetare și dezvoltare. Cu ocazia prezentării raportului CARS 21, Comisia Europeană a anunțat acțiunile concrete ce urmează să fie luate ca reacție la situația economică actuală: 1) furnizarea de finanțare UE pentru cercetare, în special pentru a ajuta sectorul să se adapteze la tehnologiile de mâine, și consolidarea împrumuturile acordate de BEI industriei; 2) gestionarea costurilor din sector prin aplicarea principiilor de reglementare inteligentă; 3) sprijinirea internaționalizării industriei UE. Acest lucru ar însemna ca orice mașină produsă în lume să poată fi comercializată oriunde în lume.În plus, raportul prezintă o viziune completă privind industria de automobile în 2020, care oferă recomandări pentru un progres rapid pe subiecte importante, cum ar fi electro - mobilitatea, siguranța rutieră, strategia de acces pe piață și o revizuire a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme si utilitare.Măsurile propuse vor constitui planul de acțiune al Comisiei pentru sprijinirea industriei auto, care va fi adoptat ca o comunicare cu privire la rezultatul de CARS 21, în toamna acestui an. Comunicarea se va stabili, de asemenea, o întâlnire anual reuniuni a Grupului CARS 2020 în scopul de a monitoriza progresele realizate în punerea în aplicare.