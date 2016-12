UE îşi revine greu din criză

UE își revine greu din criză

Potrivit previziunilor Comisiei Europene, economia comunitară va înregistra o creștere graduală a cererii externe. Pentru prima jumătate a acestui an, se prevede o stabilizare a economiei, iar din a doua jumătate a anului, o evoluție pozitivă a produsului intern brut.La nivelul UE, creșterea anuală a PIB va fi de 0,1%. Șomajul va rămâne ridicat, cu un indice anual de 11%. Inflația se va reduce în continuare. În primul trimestru al acestui an, coborâse sub 2%.