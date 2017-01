UE goneşte criza şi praful din satele româneşti, cu 1,5 miliarde euro

UE gonește criza și praful din satele românești, cu 1,5 miliarde euro

Peste 600 de comune din țară vor primi finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), pentru a realiza investiții în infrastructură, potrivit ministrului Agriculturii, Mihail Dumitru. „PNDR își propune modernizarea satului român, dar este și o soluție pentru criza economică actuală. Scopul este de a dezvolta afaceri în zonele rurale, prin lucrări de infrastructură”, a declarat Mihail Dumitru. A doua tranșă de finanțări în cadrul acestei măsuri are un buget de 1,5 miliarde euro, banii urmând să fie contractați în următoarele zile. Toți banii sunt contractați, fondurile urmând să fie epuizate până la finele lunii mai, a mai precizat ministrul: „Sunt resurse financiare importante pe care le contractăm, dar am vrea să le vedem și cheltuite pentru a putea da imboldul necesar economiei naționale și de a avea din nou creștere”. Reprezentanții Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) au dat asigurări că vor elimina problemele cu care se confruntă la aplicarea mecanismului de garantare a creditelor acordate de băncile comerciale beneficiarilor de fonduri din cadrul PNDR. „La nivelul APDRP am încheiat câteva sesiuni de selecție a unor proiecte cu valori mari. Am evaluat în jur de 30.000 de proiecte, din care 30% sunt contractate”, spune Mihai Vădan, directorul general al APDRP. Proiecte de peste trei miliarde lei În urmă cu câteva zile, APDRP a anunțat că va contracta 295 de proiecte, selectate dintr-un număr total de 2.051, în valoare de peste trei miliarde lei, pentru renovarea și dezvoltarea satelor. Proiectele au fost depuse în sesiunea deschisă pentru măsura 322, în perioada 15 iunie – 31 iulie 2009. „Durata evaluării a fost influen-țată de numărul mare de proiecte depuse. Astfel, am reușit să verifi-căm 2.051 de proiecte încadrate la măsura 322 și alte aproximativ 25.000 de cereri de finanțare depuse până în prezent la restul măsurilor active, cu doar 1.400 de angajați, în condițiile în care fiecare proiect trebuie verificat de cel puțin două persoane, conform regulilor comunitare”, a mai spus oficialul APDRP.