UE finanţează 45.000 de şomeri şi IMM-uri cu 35 milioane euro

UE finanțează 45.000 de șomeri și IMM-uri cu 35 milioane euro

Ieșirea definitivă din criză a mediului de afaceri este prioritatea Uniunii Europene pentru perioada 2010 – 2011. Drept urmare, UE a pregătit un apel general de proiecte, în valoare de 35 milioane euro, prin care vrea să acorde 45.000 de micro-împrumuturi persoanelor aflate în șomaj și micilor întreprinzători. Schema de ajutorare vine ca urmare a adoptării Small Business Act, un acord la nivel comunitar între CE și instituțiile avizate din fiecare stat. În cazul României este vorba de Ministerul Economiei, Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri și fundația EuroLink - Casa Europei, la care se mai adaugă și asociații de profil. Liniile generale ale proiectului UE sunt următoarele – îmbunătățirea sistemului de finanțări publice și private, pregătirea managerilor în vederea începerii proiectelor de investiții, creșterea capitalului de risc prin atragerea de business angels și ghidarea rapidă a solicitanților către diverse surse de finanțare. Persoana de contact la nivel național, desemnată de CE, este Dumitru Nancu, vicepreședintele AIPPIMM. Pentru promovarea oportunităților de finanțare, AIPPIMM va organiza un eveniment special (Soluții practice și parteneriate de afaceri pentru relansarea antreprenoriatului în România și în regiunea Dunăre – Marea Neagră, 27 – 28 mai, Palatul Parlamentului), inclus în Săptămâna Europeană a IMM-urilor. Înscrierile se pot face la adresa www. houseofeurope.ro, în limita a 100 de locuri, pe principiul „Primul venit, primul servit”. Data limită este 21 mai. În plus, organizatorii vor oferi 20 de locuri gratuite pentru studenți și tineri absolvenți. Bugetele programelor naționale au fost epuizate În același timp, AIPPIMM a anunțat și închiderea apelurilor de proiecte pentru programele naționale, finanțate de la bugetul de stat. Interesul întreprinzătorilor români a fost extrem de mare, fapt care se observă clar din numărul de dosare depuse. Ca și în 2009, rata de absorbție a fondurilor disponibile va fi de 100%. În cadrul programului pentru meșteșugari și artizani s-au depus 278 de proiecte, din care zece au fost din Constanța (Uniunea Artiștilor Plastici – 42.000 lei, Patronatul Metale Prețioase Dobrogea – 50.000 lei, Goldenais – 50.000 lei, IF Zoga Teodor – 49.000 lei, PF Zoga Ilie – 16.500 lei, Tonus Art - 14.000 lei, IF Roșu Ioan – 14.000 lei, Miramax Advertising – 50.000 lei, Deaconu Pro Art – 41.500 lei și Ardeleanu Conf – 20.000 lei). În programul pentru dezvoltarea serviciilor și comerțului s-au înscris 1.793 de întreprinzători din toată țara, din care 72 constănțeni, cei mai mulți solicitând alocația financiară nerambursabilă maximă, de 80.000 lei. Și programul destinat femeilor manager a avut același succes, cu 826 de înscrieri la nivel național. Nu în ultimul rând, pentru prima etapă a programului START au aplicat 1.129 de tineri întreprinzători.