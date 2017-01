UE bagă frica în bancherii români

Uniunea Europeană vrea să facă ordine în sistemul bancar românesc. Se pare că nu suntem încă suficient de bine pregătiți să ne integrăm într-o piață comunitară estimată la 800 miliarde euro pe an. Și nu pentru că am avea dobânzi mici și condiții avantajoase de creditare, care nu se traduc în bani mai mulți la sistem. UE consideră că băncile noastre se aseamănă cu șmenarii de la colț de stradă, care fac tot posibilul să fraierească clienții. Pornind de la dobânda fixă în primii ani, care devine apoi variabilă și se propagă prin „mici” extrataxe, comisioane și adăugiri până la nivelul de 12% (adică cel mai mare din toată Europa) și ajungând până la contractele scrise cu litere minuscule și pline de clauze-capcană, Uniunea Europeană (ar) vrea să schimbe totul. După cum se știe, dacă îți trece prin cap să reziliezi contractul cu o bancă, atunci când descoperi că plătești de cinci ori mai mult față de ce spunea reclama, trebuie să plătești 100.000 de taxe care, adunate, fac cât toată suma împrumutată. După ce (DACĂ) Uniunea Europeană intervine, clienții pot rezilia pe loc contractul, fără nici un fel de probleme. De asemenea, rambursarea anticipată a creditului este încă o problemă pe care bancherii de la Bruxelles vor să o corecteze. În prezent, dacă îndrăznești să plătești în avans creditul, achiți și o penalizare de 5%, pentru că este stupid să vrei să te muți la altă bancă, unde sunt condiții mai bune, și nici un bancher nu vrea să îi dai toți banii într-o singură tranșă. Oricum, dacă în prezent o bancă finlandeză, spre exemplu, ar intra pe piața locală ar băga în faliment toate băncile din jur, întrucât ar veni cu o dobândă anuală efectivă de 5 – 6%, cu metode civilizate de reziliere a contractelor și fără mențiuni de subsol la contracte, care stipulează că trebuie să îți vinzi blănurile din casă, deoarece bancherii sunt ecologiști. În fine, dacă UE rezolvă ceva, poate trece să schimbe și alte domenii. Ca de exemplu, cel al reclamelor pentru pensiile private. Să nu îți mai zică nici un panou stradal că va trăi mai mult ca tine, forțându-te să îl duci la fiare vechi după ce, în prealabil, ai spart cu el geamurile administratorului de pensii. De asemenea, ar trebui interzise și reclamele stupide, concepute de retarzi, cum sunt cea cu Tomb Rider și Indiana Jones sau cea cu protezele. Și după ce termină cu pensiile private, UE poate să treacă și la justiție. Acolo este cel mai distractiv. Practic, dacă te enervează cineva, mai bine îl calci cu mașina și îl transformi în materie reciclabilă, decât să îl bați. În primul caz iei 5 ani, pentru omor din culpă. În al doilea caz, iei 12 ani, pentru tentativă de omor. Și mai și trăiește cel care te-a supărat.Uniunea Europeană vrea să facă ordine în sistemul bancar românesc. Se pare că nu suntem încă suficient de bine pregătiți să ne integrăm într-o piață comunitară estimată la 800 miliarde euro pe an. Și nu pentru că am avea dobânzi mici și condiții avantajoase de creditare, care nu se traduc în bani mai mulți la sistem. UE consideră că băncile noastre se aseamănă cu șmenarii de la colț de stradă, care fac tot posibilul să fraierească clienții. Pornind de la dobânda fixă în primii ani, care devine apoi variabilă și se propagă prin „mici” extrataxe, comisioane și adăugiri până la nivelul de 12% (adică cel mai mare din toată Europa) și ajungând până la contractele scrise cu litere minuscule și pline de clauze-capcană, Uniunea Europeană (ar) vrea să schimbe totul. După cum se știe, dacă îți trece prin cap să reziliezi contractul cu o bancă, atunci când descoperi că plătești de cinci ori mai mult față de ce spunea reclama, trebuie să plătești 100.000 de taxe care, adunate, fac cât toată suma împrumutată. După ce (DACĂ) Uniunea Europeană intervine, clienții pot rezilia pe loc contractul, fără nici un fel de probleme. De asemenea, rambursarea anticipată a creditului este încă o problemă pe care bancherii de la Bruxelles vor să o corecteze. În prezent, dacă îndrăznești să plătești în avans creditul, achiți și o penalizare de 5%, pentru că este stupid să vrei să te muți la altă bancă, unde sunt condiții mai bune, și nici un bancher nu vrea să îi dai toți banii într-o singură tranșă. Oricum, dacă în prezent o bancă finlandeză, spre exemplu, ar intra pe piața locală ar băga în faliment toate băncile din jur, întrucât ar veni cu o dobândă anuală efectivă de 5 – 6%, cu metode civilizate de reziliere a contractelor și fără mențiuni de subsol la contracte, care stipulează că trebuie să îți vinzi blănurile din casă, deoarece bancherii sunt ecologiști. În fine, dacă UE rezolvă ceva, poate trece să schimbe și alte domenii. Ca de exemplu, cel al reclamelor pentru pensiile private. Să nu îți mai zică nici un panou stradal că va trăi mai mult ca tine, forțându-te să îl duci la fiare vechi după ce, în prealabil, ai spart cu el geamurile administratorului de pensii. De asemenea, ar trebui interzise și reclamele stupide, concepute de retarzi, cum sunt cea cu Tomb Rider și Indiana Jones sau cea cu protezele. Și după ce termină cu pensiile private, UE poate să treacă și la justiție. Acolo este cel mai distractiv. Practic, dacă te enervează cineva, mai bine îl calci cu mașina și îl transformi în materie reciclabilă, decât să îl bați. În primul caz iei 5 ani, pentru omor din culpă. În al doilea caz, iei 12 ani, pentru tentativă de omor. Și mai și trăiește cel care te-a supărat.