UE ameninţă România cu tăierea a 25% din subvenţiile pentru agricultură

UE amenință România cu tăierea a 25% din subvențiile pentru agricultură

Ştire online publicată Joi, 11 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă problemele la sistemul de plăți din agricultură nu sunt rezolvate în 30 de zile, Uniunea Europeană va reduce cu 25% subvențiile acordate. Ultimatumul a fost dat ieri de către oficialii de la Bruxelles, deoarece sistemele de plată nu funcționează corespunzător și nu poate intra în funcțiune de la 1 decembrie. „Sunt necesare măsuri rapide, pentru că nu mai este timp până la începerea efectuării plăților", a declarat comisarul pentru agricultură al UE. Soluțiile rapide ar fi punerea în aplicare și testarea a două module informatice din cadrul Sistemului Integrat de Gestiune și Control și evitarea efectuării plăților către agricultori înainte de finalizarea controalelor obligatorii. În plus, sunt necesare controale suplimentare, care să compenseze calitatea slabă a sistemului de identificare a parcelelor agricole. Reducerea cu 25% a subvențiilor nu înseamnă însă că agricultorii vor primi mai puțini bani, ci că statul român va trebuie să suporte din bugetul național diferența, de 110 milioane euro. Pentru a mai agita puțin spiritele, comisarul pentru agricultură i-a informat pe oficialii români că vecinii bulgari au rezolvat deja toate problemele majore și nu se pune problema să fie penalizați ca noi. Scuzele invocate de reprezentanții guvernului român s-au legat de faptul că România are cel mai mare număr de parcele agricole înregistrate în UE, fapt care a îngreunat procesul de verificare necesar pentru finalizarea sistemului de plăți. „Inițial s-a cerut o verificare a 6% din parcelele înregistrare. Din cauza diferențelor care au apărut între declarațiile oamenilor și pozele din satelit s-a cerut acum creșterea nivelului de verificare până la aproximativ 10% din parcele", a declarat premierul Călin Popescu Tăriceanu. Explicația primului ministru este că diferențele apar din cauza faptul că, în România, proprietățile agricole nu sunt grupate într-o singură parcelă, pământul fiind dispersat pe zone mari: „Proprietarul nu știe exact care este suprafața pe care o deține și unde sunt granițele ei". Reprezentanții Ministerului Agriculturii și ai Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) nu se consideră vinovați pentru ultimatum, mai ales că de la începutul anului deja componența conducerii s-a schimbat de mai multe ori. „Este timp necesar pentru remedierea problemelor, mai ales că este vorba doar de implementarea a câtorva module software", a declarat directorul APIA.