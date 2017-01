Udrea: În 2009, litoralul românesc a avut mai mulţi turişti decât cel bulgăresc

Udrea: În 2009, litoralul românesc a avut mai mulți turiști decât cel bulgăresc

Ieri, ministrul turismului, Elena Udrea, a sosit în Mangalia pentru a deschide oficial Bursa de Turism pentru sudul litoralului. Bursa a fost organizată cu scopul ca hotelurile din sud să stabilească contacte și să încheie contracte cu agențiile de turism, pentru sezonul estival din 2010. „Este un eveniment important pentru operatorii din turism care doresc să-și vândă din timp locurile de cazare pentru anul 2010. Există reduceri de până la 12% la prețurile la unitățile de cazare. Ca și anul acesta, sezonul estival în 2010 va începe odată cu sărbătorile pascale”, și-a început discursul Elena Udrea. Potrivit reprezentanților din turism, sezonul estival 2009 a fost un succes. „În acest an, din informațiile pe care le am, pot să vă spun că litoralul românesc a avut mai mulți turiști decât vecinii noștri. De asemenea, poate și din cauza crizei, au existat mai mulți turiști români care au ales litoralul românesc, în comparație cu alți ani”, a declarat ministrul turismului. Cu toate acestea, oficialul a recunoscut că au existat și destule probleme care au afectat imaginea României ca destinație turistică. „Sigur, au existat și destule nemulțumiri privind mizeria de pe plajă, dezvoltarea urbanistică haotică, însă ministerul pe care-l conduc nu a avut pârghiile necesare pentru a le rezolva. Plajele sunt în administrația Direcției Apelor Dobrogea Litoral și a Ministerului Mediului, mizeria din stațiuni ține de primării, la fel ca și mașinile care intră abuziv pe plajă. Organele de control din turism au făcut 954 controale, dar am decis ca anul acesta să fim mai blânzi cu operatorii și să nu aplicăm așa de multe sancțiuni. Întâi trebuie să sprijinim turismul și după să sancționăm”, s-a apărat Elena Udrea. Reducere de 50% la impozitul pe clădire pentru hotelieri Durata sezonul estival este o altă problemă nerezolvată deși, la începutul anului, Ministerul Turismului, împreună cu operatorii din domeniu, s-a angajat să prelungească pe cât posibil sezonul. Nicio surpriză însă, față de anii trecuți. Sfârșitul lui august și începutul lui septembrie a însemnat pentru majoritatea agenților economici de pe litoral închiderea porților, ajungându-se la un paradox: românii cazați prin programul „Litoralul pentru toți”, care au venit să se distreze, nu mai au unde să o facă! Ei nu pot să stea la soare, nu neapărat din cauza vremii, ci mai degrabă din cauza mizeriei de pe plajă și a apei murdare. Și dacă doresc să stea la o terasă, seara, au de ales între puținele localuri rămase deschise, cel puțin în stațiunea Mamaia, în contextul în care sezonul se închide oficial la 30 septembrie (da, sigur!). „Pentru a avea un turism competitiv, trebuie să facem un cadru legislativ adecvat. Legea turismului este gata și să sperăm că o punem în aplicare de la începutul anului 2010. Am luat în discuție situația în care operatorii din turism nu-și deschid unitățile în timp util și suntem deciși să-i sancționăm și să le retragem licența, anul următor. Nu am luat în discuție situația în care operatorii închid mai devreme. Dorim să stimulăm unitățile de cazare, spre exemplu, care sunt deschise minim cinci luni într-un an, prin reducerea cu 50% a impozitului pe clădire”, a explicat ministrul turismului. Proiect pentru dezvoltarea sudului litoralului Lipsa spațiilor de agrement este o altă cauză a cererii scăzute la capetele de sezon. „Nu există agrement pe litoral, în special în sud. Împreună cu consiliul local din Mangalia, am elaborat un studiu de dezvoltare a stațiunilor din sudul litoralului, prin care ne propunem dezvoltare, investiții, restructurări urbanistice pentru această zonă. Practic, studiul creează spații de agrement, terenuri de sport, centre spa, miniporturi turistice, parcuri acvatice. Și infrastructura este discutată în proiect. La începutul anului viitor, vom propune Ministerului Transporturilor o listă a drumurilor către destinațiile turistice, care trebuie refăcute. Pentru nordul litoralului, există un astfel de proiect-pilot numit Mamaia”, a mai precizat Elena Udrea. Sigur, însă la ce bun proiectul pentru dezvoltarea centrelor de agrement, dacă acestea sunt deschise mai puțin de trei luni de zile? Legea tichetelor de vacanță poate fi o soluție pentru prelungirea sezonului estival, potrivit ministerului turismului. „Sper ca în 2010, legea să poate fi aplicată și în sectorul bugetar. În acest an, din cauza rectificărilor și crizei, nu a putut fi aplicată. Această lege ar putea spori interesul pentru capetele de sezon și, implicit, operatorii din turism s-ar gândi de două ori înainte să-și închidă unitățile la începutul lui septembrie”, a concluzionat Elena Udrea.