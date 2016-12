Turiştii vor fuma numai pe plajă în noul sezon estival

Turiștii vor fuma numai pe plajă în noul sezon estival

Litoralul românesc se află în pragul unui nou sezon estival, dar industria turismului se confruntă cu numeroase probleme noi și vechi, multe dintre ele fără soluții în acest an. Aceasta este principala concluzie a seminarului organizat vineri,de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța în colaborare cu Federația Patronatelor din Turismul Românesc, la Pavilionul Expozițional din Mamaia.ISU le cere hotelierilor presiune la apăFață în față cu zecile de hotelieri prezenți la dezbatere s-au aflat Anca Nedea Pavel - președintele Autorității Naționale pentru Turism, George Borună - director general în cadrul aceleași instituții, Dănuț Jugănaru - directorul general al CCINA, Nicolae Bucovală - prim-vicepreședintele organizației patronale și subprefectul Mustafa Levent. Dintre primarii din județul Constanța, singurul care a dat curs invitației a fost Cristian Radu - primarul Mangaliei. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Inspecției Muncii.Hotelierii au ridicat numeroase probleme, printre care cele legate de autorizarea unităților, impozitare, asigurarea liniștii pe timpul nopții, intervenția în caz de incendiu, fumatul în hoteluri, restaurante și baruri, structura anului școlar și promovarea turismului, combaterea țânțarilor și colaborarea cu instituțiile statului.Turiștii români și străini vor fi surprinși să constate că, începând din acest an, fumatul în stațiunile de pe litoral va fi posibil doar pe plajă, a concluzionat Dănuț Jugănaru, în urma dezbaterii pe această temă.În privința structurii anului școlar, patronatul din turismul de pe litoral soli-cită ca școala să înceapă la 15 sep-tembrie și va face demersuri în acest sens pe lângă noul ministru al Educației. Pentru combaterea țânțarilor și a altor insecte care produc disconfort, hotelierii au cerut ajutorul primăriilor, iar prin intermediul Prefecturii vor face demersuri pe lângă Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale să nu mai execute reparații pe Autostrada Soarelui și pe drumurile naționale în timpul sezonului estival.Prevederile noului Cod fiscal descurajează creșterea duratei tu-rismului pe litoral, unitățile care funcționează mai mult de șase luni pe an fiind obligate să plătească o cotă de impozitare mai mare. Drept urmare, patronatul solicită introducerea impozitului forfetar în unitățile hoteliere și de alimentație publică.Discuțiile cu reprezentanții ISU au acaparat cea mai mare parte din timp, semn al schimbării de mentalitate în chestiunile privind siguranța clienților. Hotelierii s-au arătat foarte preocupați de condițiile și procedurile pentru obținerea avizelor, în condițiile în care s-au făcut extinderi, modernizări și schimbări de destinație a unor locații.Agenții economici s-au arătat nemulțu-miți că ISU le pretinde să aibă o anumită presiune la rețeaua de apă, pentru funcționarea mijloacelor de stingere a incendiilor.„De ce nu interveniți dumneavoastră la RAJA să asigure presiunea?” - au spus hotelierii. „Nu este de competența noastră. Dumneavoastră aveți contracte cu RAJA, nu ISU. Dumneavoastră trebuie să le cereți să vă asigure presiunea!” - au răspuns cei de la ISU.Spinoasa problemă a decibelilorÎn privința decibelilor peste limita legală, produși zi și noapte de restau-rante, terase, baruri și discoteci, legea prevede că Poliția locală trebuie să intervină, a amintit George Borună.„Așa este - a replicat Jugănaru - dar polițiștii nu au cu ce să măsoare depășirea limitei de zgomot, astfel că legea nu produce efecte.” „Soluția este ca, printr-o reglementare legală, muzica să înceteze după ora 22 în spațiile deschise” - a afirmat Nicolae Bucovală.Scandalul generat de Corina Martin, președinta Asociației de Promovare și Dezvoltare Turistică Litoral-Delta Dunării, care s-a apucat să promoveze o așa-zisă ofertă turistică a litoralului românesc pe piața Federației Ruse, fără a se consulta cu hotelierii, a fost readus în discuție de unul dintre agenții economici. Acesta a semnalat că există nemulțumiri în rândul clienților, care, pornind de la declarațiile Corinei Martin, s-au arătat indignați că sunt discriminați față de ruși.„Eu și colegii mei am fost puși în situații foarte neplăcute - a declarat Anca Nedea Pavel, șefa ANT. Am răspuns inclusiv la petiții adresate de senatori și deputați. Într-un moment absolut sensibil, strategic, nu este un mesaj de bun augur să ne apucăm de capul nostru să vorbim unul în numele celuilalt fără să avem mandat. Aș vrea să se aștearnă liniștea peste situația creată pentru că ne face rău. Inclusiv la biroul de turism din Moscova s-au primit mesaje de la tour-operatori, care întrebau dacă există într-adevăr acea oportunitate de a veni aici pe bani atât de puțini.”De la Constanța, șefa ANT a plecat spre aeroport, urmând să ajungă la Moscova, unde se ține cea mai importantă manifestare expozițională din domeniul turismului, organizată de Guvernul Federației Ruse.