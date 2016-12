Turiştii sunt nemulţumiţi de calitatea serviciilor şi de preţurile din Mamaia

Turiștii sunt nemulțumiți de calitatea serviciilor și de prețurile din Mamaia

Toate unitățile din stațiunea Mamaia și-au deschis în sfârșit porțile, deși Ministerul Turismului anunța cu mare tam-tam că sezonul estival începe de la mijlocul lunii aprilie. Serviciile rămân deplorabile, iar prețurile mari, pentru ceea ce oferă litoralul românesc, conform spuselor turiștilor veniți din toate colțurile țării. „Calitatea serviciilor este slabă. Sunt cu familia de două zile, stăm șapte nopți și pot spune că sunt nemulțumit. Am venit la începutul sezonului ca să profităm de prețurile mai scăzute. Față de ceea ce am văzut la televizor, mă așteptam la mai mult”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Cristian Lunganu din Iași. „Nici nu putem compara un sejur pe care l-am petrecut în Spania, cu vacanțele de pe litoralul românesc”, a mai precizat turistul din Moldova. Deși e doar începutul sezonului, personalul care lucrează în stațiune este „plictisit”, după cum a explicat Andreea Pop, turist din Târgu Mureș ce vine în Mamaia de mai bine de zece ani. „Angajații din stațiune nu sunt binevoitori. Îi văd plictisiți. În plus, operatorii plajelor nu au pic de obraz. Ne-am așezat și noi pe nisip, într-o zonă cu șezlonguri și imediat a venit persoana care supraveghează să ne zică să ne mutăm. Se preferă o plajă de șezlonguri goale decât una plină de turiști. Prețurile, de asemenea, sunt mari, în com-parație cu ceea ce s-a încercat să se promoveze în media”, a afirmat Andreea Pop. Nici serviciile hoteliere nu se ridică la înălțimea așteptărilor turiștilor din țară. „Din câte am auzit, mulți preferă să doarmă pe plajă, decât să plătească o cameră oribilă, la un tarif exagerat. Prețurile, în toată stațiunea Mamaia, sunt mari, iar serviciile nu sunt pe măsura acestora. Vin de ani buni în Mamaia, dar dacă strâng bani mai mulți, cu siguranță că voi încerca un sejur și în afara țării”, a mai spus Viorica Dumitru din București. Diferențele de la an la an nu se văd, în ochii turiștilor, mulți reclamând faptul că nu s-a schimbat mare lucru, în ultima perioadă. Singurele deosebiri sunt evident la nivelul prețurilor și al amenajărilor pe plajă. „Față de anul trecut, văd că s-au ocupat plajele cu mai multe spații private”, a precizat Eugen Pleșea din Brăila. Ce e de făcut, din punct de vedere al turiștilor? În primul rând, prețurile să fie pe măsura calității serviciilor. „Prețurile din Mamaia sunt mult exagerate, iar serviciile, din punct de vedere calitativ, sunt îndoielnice”, a explicat Laura Sinescu. Recomandările turiștilor mai privesc și amenajarea de locuri pentru copii, aproape de plajă, rezolvarea situației în zonele aflate în paragină, precum plaja Melody, dar și mai multe locuri pentru petrecerea timpului liber. „Și securitatea lasă de dorit. Stau de peste două ore la plajă și nu am văzut niciun angajat care să asigure ordinea și liniștea publică, pe plajă”, a mai declarat Cristian Lunganu.