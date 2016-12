Turiştii sunt invitaţi să petreacă 1 Mai pe şantierul din Mamaia

Turiștii sunt invitați să petreacă 1 Mai pe șantierul din Mamaia

Mai sunt aproape două săptămâni până la deschiderea oficială a sezonului estival. Operatorii din stațiunea Mamaia se grăbesc pentru a finaliza lucrările de amenajare interioară și exterioară. Desigur, și în acest an, există agenți economici care nici n-au început renovarea unității și care, cel mai probabil, nu vor deschide porțile pentru turiștii care vor să petreacă minivacanța de 1 Mai la mare. În această perioadă, stațiunea Mamaia este un adevărat șantier. Multe din hotelurile de pe litoral sunt în faza renovărilor, deși sezonul estival bate la ușă. Și în acest an, construcțiile nefinalizate nu lipsesc din peisajul litoralului românesc, precum și lucrătorii care fie mută nisipul dintr-o parte în alta, fie iau o pauză prelungită pentru a juca table. Unitățile de alimentație publică se pregătesc și ele de deschiderea de 1 Mai. Cei mai mulți dintre proprietari și-au invitat prietenii la un grătar sau la o bere pentru a porni cu dreptul în noul sezon. Câinii comunitari sunt cei mai fericiți pentru că au din nou de mâncare, după o iarnă atât de grea! Plaja arată în continuare deplorabil! Pe lângă mizerie, printre dunele de nisip, se ridică noi construcții din lemn. În plus, vechile construcții din beton sunt din ce în ce mai afectate de eroziunea mării și devin adevărate pericole pentru turiști. Cam aceasta este imaginea stațiunii Mamaia la sfârșitul lui aprilie. O imagine de vacanță... pentru proprietari! În final, tot operatorii din turism vor fi cei mai afectați, operatori care se laudă că românii vor alege litoralul românesc, de 1 Mai. Însă, și de această dată, puținii turiști care vor veni în Mamaia, la deschiderea sezonului estival, vor fi dezamăgiți de condiții și probabil se vor reorienta către destinații turistice mai curate, cu servicii de calitate și, de multe ori, cu tarife mai mici decât cele practicate în stațiunile din România. Și în loc să fie încurajați să își cheltuiască banii de vacanță pe litoralul românesc, românii vor alege Bulgaria și Grecia, țări care preferă ca la începutul sezonului să practice prețuri derizorii (precum 30 de euro all-inclusive pentru două zile) numai pentru a avea hotelurile pline.