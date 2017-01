Turiştii străini cheltuiesc în medie 592 euro de persoană, în România

Turiștii străini cheltuiesc în medie 592 euro de persoană, în România

Numărul total al turiștilor străini găzduiți în structurile de cazare turistică din România a fost de 414.000, în primul trimestru din 2016. Ei au cheltuit în țara noastră 1.111,4 milioane lei, în medie 2.684,9 lei (circa 592 euro) de persoană.Pentru 63,3% dintre turiștii străini, principalul motiv al sejurului în România l-au reprezentat: afacerile, participarea la congrese, conferințe, cursuri, târguri și expoziții. Cheltuielile acestora reprezintă 64,0% din total. Cel de-al doilea motiv l-au reprezentat călătoriile în scop particular (36,7% din numărul total de turiști), dintre acestea evidențiindu-se călătoriile pentru vacanțe (61,7%). Călătoriile în scop particular includ călătoriile pentru vacanțe, cumpărături, evenimente culturale și sportive, vizitarea prietenilor și rudelor, tratament medical, religie, tranzit și alte activități.Din totalul cheltuielilor pentru afaceri, ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile pentru cazare (54,5%), fiind preferată cazarea cu mic dejun inclus (93,7%). Cheltuielile turiștilor nerezidenți în restaurante și baruri au fost de 16,5%, iar cele pentru cumpărături au reprezentat 12,8%. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături 37,6% au reprezentat cheltuielile pentru cumpărarea alimentelor și băuturilor, urmate de cheltuieli pentru cumpărarea de cadouri și suveniruri 32,7%. Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 64,1% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile pentru bilete de intrare în muzee, obiective turistice, grădini zoologice/botanice au reprezentat 40,5% din totalul cheltuielilor pentru recreere.Din totalul nerezidenților sosiți în România, 48,3% și-au organizat sejurul prin agenții de turism, iar 29,0% și-au organizat singuri sejurul. Principalul mijloc de transport utilizat de turiștii nerezidenți pentru a sosi în România a fost avionul (78,3% din numărul total de turiști). Autoturismele proprii au reprezentat 13,1%, urmate de autocare și autobuze cu 7,9%, alte mijloace (tren, ambarcațiuni fluviale, autoturisme închiriate, motociclete etc.) 0,7%.