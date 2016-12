Turiştii plătesc mai puţin! Taxele de pod, înjumătăţite

Turiștii plătesc mai puțin! Taxele de pod, înjumătățite

Turiștii, în special cei care preferă să dea o fugă în fiecare week-end la mare au, mai nou, o mică bucurie în plus. Taxa de pod de la Fetești a fost redusă, pentru autoturisme, la jumătate. Așadar, cei care vin spre litoral și pleacă spre București pe Auto-strada Soarelui vor plăti doar cinci lei. Același lucru se va întâmpla și în cazul taxei de pod de la Giurgeni Vadu Oii. „Am semnat Ordinul prin care taxa de pod la Giurgeni - Vadu Oii și cealaltă, de la Fetești - Cernavodă la autostradă se reduc la jumătate. De la 11 lei la 5 lei. Ieri (n.r. - vineri), am semnat ordinul și, de îndată ce va fi publicat în Monitorul Oficial, intră în vigoare“, a anunțat ministrul Transporturilor, Anca Boagiu. De menționat că propunerea legislativă a fost deja adoptată și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Din păcate pentru șoferii altor categorii de autovehicule, taxa a rămas neschimbată în cazul acestora. Motocicliștii plătesc la această oră 7 lei taxă de pod. Pentru autovehiculele sub 12 tone, taxa este de 35 de lei, pentru cele care depășesc 12 tone, 68 de lei, iar valoarea taxei pentru autobuze este de 47 de lei.