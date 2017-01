Turiştii „conduc” afacerile rent-a-car din Constanţa

Turiștii „conduc” afacerile rent-a-car din Constanța

Închirierea mașinilor este o activitate care, deocamdată, stă la mâna turiștilor. Chiar dacă debutul sezonului estival 2009 este marcat de o scădere a numărului de sosiri pe litoral, segmentul rent-a-car funcționează cât de cât bine, în special datorită faptului că nu este unul de anvergură. Astfel, firmele de profil se pot adapta rapid la condițiile impuse de recesiune. Unii dintre manageri reușesc chiar să își păstreze o lăudabilă atitudine optimistă. „Treaba merge excelent. N-are rost să ne plângem, că nu ne dă nimeni nimic de pomană”, spune Cristian Bărhălescu, directorul agenției constănțene de turism Icar Tours, care are și un serviciu rent-a-car. „În prezent, funcționăm la parametrii de anul trecut, n-am înregistrat scăderi. Turiștii închiriază cel mai mult. E firesc, pentru că vin pe litoral prin agenție și caută acest serviciu tot la noi, fiindcă este mai convenabil, mai rapid”, explică managerul Icar Tours. Firma oferă modelele Skoda Fabia (35, 40 sau 45 euro/zi, în funcție de durata închirierii), Dacia Logan (35, 40 sau 45 euro/zi) și Daewoo Matiz (30, 35 sau 40 euro/zi). Evident, prețul scade cu cât perioada de folosire a mașinii crește. Pot fi închiriate și microbuze, de la 100 – 110 euro/zi, sau se pot realiza curse între aeroportul Mihail Kogălniceanu și Constanța, Mangalia, Mamaia și restul stațiunilor din sudul litoralului. Pentru a contracara efectele crizei, firmele au venit cu mai multe oferte speciale – prețuri promoționale pentru vehicule închiriate pe cel puțin o lună, discounturi la comenzile făcute on-line. „Am avut Dacia Logan la 9 euro/zi, o promoție pe care o vom relua, mai mult ca sigur, din septembrie”, spune Mihai Lupoiu, managerul filialei locale a firmei Hermann Rent-A-Car. În această vară, activitatea Her-mann a scăzut cu circa 30 – 40%, potrivit spuselor managerului, din cauza numărului mai mic de turiști. „Turistul care închiriază mașini este cel care vine cu trenul, cu avionul. Infrastructura feroviară este însă slabă iar aeroportul Mihail Kogălniceanu se confruntă cu o scădere a fluxului de pasageri. În plus, tarifele la cursele aeriene sunt încă destul de ridicate. Drept urmare, cei care și-ar permite acest lux preferă să vină cu mașina proprie la mare”, spune Mihai Lupoiu. Pe moment, flota de mașini a companiei este împărțită în mod egal de turiști și de constănțeni, cu precădere oameni de afaceri. Ei pot alege dintr-o gamă variată de modele, pornind de la Dacia Logan (25 – 38 euro/zi) sau Hyundai Accent (29 – 43 euro/zi) și ajungând la Ford Mondeo (39 – 50 euro/zi) și Renault Megane Sedane (34 – 46 euro/zi). Există și o ofertă promoțională la Dacia Logan Diesel, care poate fi închiriată cu 23 euro/zi, pentru cel puțin 30 de zile. v v v Cei interesați trebuie să știe că pentru a închiria orice vehicul vor trebui să achite și o garanție, care variază între 200 și 500 euro, în funcție de clasa mașinii. Suma este returnată integral, la predarea automobilului. Șoferii de ocazie trebuie să aibă cel puțin 21 de ani și permis de conducere cu o vechime mai mare de un an. Mașinile sunt asigurate (RCA, CASCO), orice avarii ușoare pentru care clienții nu sunt vinovați fiind acoperite integral.