Turiştii britanici au asaltat Bulgaria, datorită preţurilor mici

Turiștii britanici au asaltat Bulgaria, datorită prețurilor mici

După ce ne-au furat turiștii și ne-au sabotat sezonul estival prin plantarea de dragoni (nr. – vox populi), bulgarii mai dau o lovitură în turismul de grădină al țării noastre. Potrivit unui studiu publicat de The Daily Mail, intitulat „Costa Del Black Sea”, turiștii britanici preferă litoralul bulgăresc al Mării Negre, în detrimentul unor locuri faimoase ca Rio de Janeiro (Brazilia) sau Sydney (Australia). Studiul, realizat de YouGov și Centre for Economics and Business Research, la comanda site-ului de cumpărături online Kelkoo, indică faptul că litoralul bulgăresc al Mării Negre este cel mai căutat de turiști britanici. În plus, sondajul dă o adevărată lovitură celebrei plaje Bondi din Sydney, care ocupă un surprinzător loc 20, titrează publicația britanică. Există, totuși, o explicație pentru eșecul înregistrat de Sydney - sondajul clasează plajele în funcție de câțiva factori, inclusiv prețul zborului până la aceste destinații și, după cum se știe, Australia este DEPARTE. Alți factori luați în calcul au fost prețul de cazare, atracțiile din zonă, rata de schimb valutar, vremea și siguranța. Ultimul criteriu explică de ce Rio de Janeiro, un oraș vestit pentru plajele și petrecerile sale, se clasează abia pe locul al 19-lea – este extrem de periculos, din cauza ratei ridicate a criminalității. Un rezultat neașteptat de bun a obținut Tunisia, care s-a clasat imediat după Bulgaria, în timp ce locul al treilea a fost ocupat de Turcia, scrie The Daily Mail. Pe locul al patrulea este Sharm el Sheikh, celebra stațiune din Egipt. Accesibilitatea prețurilor s-a dovedit a fi factorul-cheie de care țin cont turiștii britanici atunci când își aleg destinațiile pe litoral - 85% dintre cei chestionați spun că sunt preocupați în primul rând de costuri, în timp ce securitatea (81%), vremea (78%) și mâncarea bună (77%) sunt, de asemenea, foarte importante. „În actualele condiții, turiștii britanici par să fie preocupați de costuri mai mult ca niciodată. Criteriile care contează cel mai mult par să fie valoarea banilor și acce-sibilitatea prețurilor”, a comentat Bruce Fair de la Kelkoo UK. Poate că la anul, turiștii britanici vor fi interesați să exploreze și marea grădină a României. Who knows?