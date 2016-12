Turiştii aflaţi în prezent pe litoral, mai mulţi cu 20 la sută ca anul trecut

Turiștii aflați în prezent pe litoral, mai mulți cu 20 la sută ca anul trecut

"A crescut numărul de turiști pe litoral în acest moment față de anul trecut cu 20 la sută, este cel mai bun sezon, până în acest moment față de ultimii trei ani. De când a început criza, nu am mai avut un început de vară atât de bun. De câteva weekenduri avem grad de ocupare foarte mare, în Mamaia, în primul rând, pe Mamaia stăm foarte bine", a declarat Corina Martin, sâmbătă, într-o conferință de presă susținută la ANAT.Ea a precizat că a crescut și numărul turiștilor care vin pe litoral prin agențiile de turism, tot cu 20 la sută, și a ținut să reamintească faptul că informațiile care apar în mass-media despre creșterea tarifelor pe litoral se referă la prețul de la recepție și nu la vacanțe deja plătite prin intermediul agențiilor de turism."A crescut numărul turiștilor care vin pe litoral prin agențiile de turism cu 20 la sută, de asemenea. De ce spun acest lucru ? Deoarece presa are această tendință ca atunci când ne apropiem de 1 iulie să spună că se majorează tarifele pe litoral. La recepție sigur cresc tarifele pentru că se intră în sezon, iar pe măsură ce ne apropiem de vârful de sezon cererea este mai mare și cei care vin la recepție vor găsi tarife mai mari. Așa cum am spus întotdeauna, tariful de recepție este tariful fraierului, de aceea sunt și foarte puțini cei care vin la recepție, în general, merg către agenții. Și să vă spun de ce nu cresc tarifele la agenții deoarece contractele între hotelieri și agenții sunt încheiate anul trecut la Bursa Litoral, iar în baza acestor contracte, agențiile au publicat cataloage, broșuri, pe site-urile lor sunt tarifele așa cum le-au lansat în decembrie și ianuarie în programul Înscrieri Timpurii al ANAT, așadar, sunt puse în vânzare încă de atunci și nu se pot modifica", a explicat Corina Martin.Ea a mai spus că aproximativ 70 la sută din turiștii care vor sosi de acum încolo pe litoral și-au achiziționat vacanțele încă de la începutul anului, prin programul Înscrieri Timpurii, beneficiind de un discount de până la 30 la sută.