Turişti mai puţini, producţie industrială mai mică, şomeri mai mulţi = economia judeţului

Ecuația crizei

Turiști mai puțini, producție industrială mai mică, șomeri mai mulți = economia județului

Economia județului Constanța a fost puternic marcată de criză în primele șase luni ale acestui an. Datele publicate de Direcția Județeană de Statistică arată că industria, turismul, sectorul construcțiilor au înregistrat scăderi importante ale principalilor indicatori. Numărul locurilor de muncă s-a redus substanțial, iar prețurile au crescut. În primul semestru al anului 2010, producția industrială a județului Constanța a scăzut cu 7,7% față de aceeași perioadă a lui 2009. Evoluția este contrară producției industriale la nivel național, care a făcut un salt de 5,6%. Dacă industriașii constănțeni au produs mai puțin, în schimb au vândut mai mult și mai bine. Cifra de afaceri a crescut în semestrul I 2010 cu 13%, pe seama vânzărilor din stoc, dar și a majorării unora dintre prețuri (în special la produsele energetice, supuse accizării). Turismul a avut o dinamică negativă în primele șase luni ale lui 2010. Numărul turiștilor străini a fost de 17.834 persoane, cu 15,27% mai puțini. Pe total, s-a înregistrat o diminuare de 18% a fluxurilor de turiști sosiți pe litoral și de 11,98% a numărului înnoptărilor. În primul semestru al anului, județul a primit 202.595 turiști (români și străini), iar numărul înnoptărilor a fost de 726.000. În luna iunie 2010, litoralul a fost vizitat de 103.265 turiști, cu 22,35% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului precedent. Scăderea a fost determinată, în principal, de inundațiile din țară și de vremea proastă de pe litoral, dar și de creșterea sărăciei, ca urmare a măsurilor luate de guvern pentru echilibrarea bugetului de stat. Viața constănțenilor s-a scumpit semnificativ în primul semestru al anului. Prețurile de consum au fost cu 2,77% mai mari în iunie 2010 față de cele din decembrie 2009. Dacă la mărfurile alimentare creșterea a fost de doar 0,71%, la cele nealimentare au sporit cu 4,8%, iar la servicii cu 1,79%. Numărul salariaților din județul Constanța (cei declarați, nu și cei care muncesc la negru) a fost de 179.500 persoane în iunie 2010, cu 8,28% mai puțini decât în iunie 2009. Câștigul salarial mediu net al constănțenilor a fost de 1.405 lei, în iunie 2010, sub media națională de 1.422 lei. În schimb, a crescut cu 6%, în termeni nominali, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, și cu 1,5%, în termeni reali (luându-se în calcul valoarea inflației). Șomajul a avut o dinamică explozivă. La finele lui iunie 2010 erau înregistrați 17.362 șomeri, cu 46,3% mai mulți decât în iunie 2009. 11.675 dintre șomeri primeau indemnizație, iar 5.687 persoane nu primeau niciun ajutor bănesc. Dacă în iunie 2009 rata șomajului era de 3,7% în județul Constanța, în iunie 2010 a ajuns la 5,4%, situându-se sub media pe țară, de 7,4%.