Turismul şi transporturile au prioritate la finanţare prin „Regio”

Turismul și transporturile au prioritate la finanțare prin „Regio”

Ştire online publicată Miercuri, 19 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Investițiile în infrastructura turistică și cea de transport sunt esențiale pentru județul Constanța. În plus, turismul ar avea de câștigat enorm de pe urma unei rețele moderne de drumuri și autostrăzi. „Strangulările de trafic din zona Cernavodă și blocajele din oraș nu sunt deloc benefice pentru turism. Accesul pe litoral este extrem de dificil, iar tronsonul Cernavodă-Constanța al Autostrăzii Soarelui nu va fi gata până în 2010. În lipsa unor linii aeriene ieftine și a unor trenuri cu tarife speciale de vacanță, singura soluție este modernizarea rapidă a infrastructurii de transport rutier“, afirmă Ion Dănuț Jugănaru, directorul ge-neral al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. În al doilea rând, o bună infrastructură de transport ar crește considerabil traficul de mărfuri prin portul Constanța. Programul Operațional Regional (POR 2007-2013 – „Regio”) are un buget de circa 4,4 miliarde euro, din care un procent de circa 25% (1,096 miliarde euro) a fost repartizat pentru axa de transporturi. „Regio” a fost lansat încă de la finele verii 2007, bugetul său fiind suplimentat constant, pentru a face față cererii mari. Proiectele finanțate prin POR trebuie să aibă o durată de implementare de maximum trei ani și să se încadreze între 1 și 25 milioane euro. „Investițiile în infrastructură facilitează mobilitatea persoanelor și mărfurilor. Toată lumea are de câștigat. Costurile de transport se reduc, accesul pe piețele regionale se îmbunătățește, iar eficiența afacerilor crește”, spun reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est. Proiecte finanțate prin POR r Construcția și modernizarea unităților de cazare și alimentație publică r Reabilitarea și modernizarea rețelelor de drumuri județene și străzi și șoselelor de centură, pentru eliminarea blocajelor rutiere și creșterea siguranței rutiere în interiorul localităților Condiții de finanțare r Solicitanții au studiu de fezabilitate și pot face dovada capacității de finanțare r Proiectele pentru care se cere finanțare nu au beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, în ultimii cinci ani r Graficul plăților efectuate de beneficiar către contractori nu trebuie să depășească data de 30 iunie 2015