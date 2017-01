Turismul, promovat cu buget de tot râsul! Mamaia, în topul staţiunilor

Turismul, promovat cu buget de tot râsul! Mamaia, în topul stațiunilor

Ştire online publicată Miercuri, 28 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Anul 2016 este considerat de toți reprezentanții industriei de ospitalitate și ai autorităților din domeniu ca fiind cel mai bun din ultimii ani pentru litoralul românesc, numărul de turiști majorându-se cu 12% - 15%, în timp ce, în primele zece luni ale acestui an, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică din România au crescut cu aproape 11%, la peste 9,43 milioane, informează Agerpres.Piața a fost „zdruncinată”, pe la mijlocul anului, de insolvența unor agenții de turism, analiștii estimând că circa 70% dintre firmele din domeniu au un grad mare de îndatorare. Autoritatea Națională pentru Turism a demarat controale la operatori și a publicat o listă cu firmele fără licență.Deși bugetul pentru promovare era, potrivit operatorilor din turism, similar celui „pentru promovarea unui salam”, autoritățile, bazându-se pe „atuurile României”, și-au propus o creștere a numărului vizitatorilor străini. Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România și Asociația Litoral - Delta Dunării au încercat atragerea turiștilor ruși cu oferte tentante, dar fără a le pune la dispoziție și infrastructura necesară și calitatea serviciilor cu care au fost obișnuiți.Statistic, pe litoralul românesc au fost, în 2016, cu 11% mai mulți turiști români și cu 10% mai mulți turiști străini comparativ cu sezonul estival 2015, dar numărul străinilor care s-au bucurat de ospitalitatea litoralului românesc nu a depășit cu mult cifra de 50.000, în structuri clasificate.Prim-vicepreședintele executiv al Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Dragoș Răducan, anunța, în septembrie, că turiștii au cheltuit, în medie, în jur de 100-120 de lei de persoană pe zi, dar înnoptările pe litoral au scăzut cu 0,3% față de anul trecut.v v vÎn topul stațiunilor în acest an, Mamaia a ocupat în continuare primul loc, urmată de Venus și Eforie. O altă stațiune cu rezultate bune a fost Vama Veche, potrivit reprezentanților Asociației Litoral Delta Dunării, care au estimat o creștere între 12% și 15% a numărului de turiști pe litoralul românesc.După un început mai timid în luna mai, cererea a explodat în perioada iulie - august, iar în septembrie, s-au majorat semnificativ vânzările sejururilor, în special prin programele „Înscrieri Timpurii” și „Litoralul pentru toți”.În opinia reprezentanților Federației Patronatelor din Turism, punctele slabe ale acestui sezon au fost neintroducerea impozitului specific și „boicotul CNADNR”, care a afectat stațiunile din sudul litoralului, prin tergiversarea lucrărilor la podul de la Agigea. Acestora li s-a adăugat „boicotul CFR”, victimele fiind tot stațiunile din sud, prin neintroducerea de garnituri suficiente pe această rută. O altă problemă a fost „nepăsarea autorităților locale față de aspectul stațiunilor”.v v vPotrivit vicepreședintelui Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Gheorghe Fodoreanu, numărul turiștilor străini care au vizitat România în acest an se ridică la circa 1,3 milioane, ceea ce reprezintă o creștere cu aproape 20% față de anul 2015.Cei mai mulți turiști străini au fost din Germania, Franța, Anglia, Italia și Spania, creșterea estimată pentru acest an de patronatele din domeniu fiind apreciată ca „impresionantă”, în condițiile în care, în anii trecuți, trendul s-a menținut pe o tendință ascendentă, cu o medie de 8-10%. Mulți reprezentanți ai industriei au pus rezultatele favorabile pe seama contextului european favorabil României, care a fost, în 2016, una dintre cele mai sigure țări din regiune.