Turismul intern şi agricultura - motoarele economiei în 2013

Turismul intern și agricultura - motoarele economiei în 2013

Nimeni nu s-a așteptat ca 2013 să fie un an ușor pentru economie, dar toată lumea a sperat că lucrurile vor începe să intre pe un făgaș bun.În primele trei luni ale anului, am avut parte de toate ingredientele recesiunii: creșteri de taxe, de impozite și accize, scumpiri ale produselor energetice și alimentelor, concedieri în sectorul privat și de stat, cascadă de insolvențe și falimente, de restrângeri de activitate.În februarie 2013, inflația a fost mai mare cu 5,65% față de aceeași lună din 2012 și sunt semne că va continua să crească. Prețurile producției industriale au fost, în medie, cu 5,4% mai mari.În primele două luni ale anului, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția celui cu autovehicule și motociclete) a crescut față de aceeași perioadă din 2012, cu 2,4% în serie brută. Dar dacă ținem cont de nivelul inflației, avem de a face cu un volum mai mic al vânzărilor, semn al contracției consumului.În luna ianuarie, resursele de energie primară au scăzut cu 4,6%, iar cele de energie electrică, cu 4%., față de aceeași perioadă a anului precedent.Între 1 ianuarie și 28 februarie 2013, au fost eliberate 3.824 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 2,5% față de perioada corespunzătoare a anului precedent, semn că românilor începe să le reînvie pofta de investiții.Turismul intern a fost vedeta economiei în primele două luni ale anului, cu creșteri de 13,2% a sosirilor în unitățile de cazare și 13,4% a numărului înnoptărilor.În comparație cu economia reală, cu PIB-ul (care nu a fost încă estimat), bugetul statului o duce foarte bine. Față de primele două luni ale anului 2012, ANAF a înregistrat o creștere reală a încasărilor de 5%. Impozitul pe venit a fost cu 11,9% mai mare, iar veniturile din accize s-au majorat cu 16,8%. Cu certitudine că veniturile populației și agenților economici nu au sporit în aceeași măsură.Moneda națională a dat dovadă de mare stabilitate. Dacă la 1 ianuarie 2013, raportul de schimb era de 4,4153 lei pentru un euro, acum a ajuns la 4,4179 lei pentru un euro.În primul trimestru al anului, piața creditării pentru populație și companii a înregistrat o înăsprire a condițiilor de acordare a împrumuturilor. Cererea de credite a scăzut atât pe segmentul creditelor ipotecare, cât și pe al celor de consum. În cazul agenților economici, cererea de finanțare a consemnat diminuări semnificative la toate tipurile de credite, cu excepția celor pe termen scurt.În prima lună a acestui an, la nivel național au fost înmatriculați 8.980 agenți economici, iar 7.621 au fost radiați. În județul Constanța, s-au înmatriculat 358 de agenți economici, în timp ce alți 283 au fost radiați.În 2013, relansarea economiei se bazează pe două sectoare: agricultura și turismul intern. O mână de ajutor o vor da exporturile industriale și sectorul construcțiilor, care începe să își revină.