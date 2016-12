Turcii sunt invitaţi să cumpere... Dobrogea

Turcii sunt invitați să cumpere... Dobrogea

„Compania Dobrogea, cel mai mare producător de pâine și de făină din România, este de vânzare“. Anunțul a fost făcut de Dănuț Jugănaru, președintele în exercițiu al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, la reuniunea dedicată parteneriatului de afaceri româno-turc.Miercuri, 1 aprilie 2015, sala de conferințe a hotelului Del Mar, din Mamaia, a fost plină. Alături de oameni de afaceri din Constanța, s-au aflat reprezentanți ai 20 de companii turcești: producători și comercianți de echipamente și accesorii pentru industria auto; prestatori de servicii în domeniul tratării apelor reziduale, filtrare, protecția apelor și a mediului; producători și comercianți de echipamente pentru reciclarea masei plastice; consultanți în domeniul industrial; comercianți de echipamente și accesorii electrice; firme din domeniul agriculturii și al echipamentelor pentru agricultură, silozuri; producători de sucuri naturale, ulei de măsline, fructe și legume proaspete și uscate.Dănuț Jugănaru a făcut o amplă prezentare a oportunităților de afaceri oferite de județul nostru, în care a insistat asupra portului Constanța, șantierelor navale și turismului, a vorbit despre agricultură și industria alimentară, despre petrochimie și sectorul construcțiilor.Jugănaru le-a propus turcilor să investească în portul Constanța, pentru a beneficia de facilitățile vamale, sau în unități de tratament și de cazare pe malul Lacului Techirghiol, i-a anunțat că se găsesc hoteluri de vânzare în stațiunile de pe litoral, că sunt necesare investiții în agricultură, în irigații și în procesarea produselor agricole.Din partea oaspeților, Bașaran Bayrak, președintele TIM - Asociația Exportatorilor din Istanbul, a vorbit despre evoluția economică a țării sale, despre extinderea relațiilor comerciale cu România și Europa, subliniind faptul că țara noastră este poarta Turciei spre Uniunea Europeană.Intervenția Marianei Gâju, primarul comunei Cumpăna, a fost momentul cel mai aplaudat. Ea a lansat o ofertă greu de refuzat: concesionarea unor suprafețe de teren pe o perioadă de 49 de ani, pentru construirea de fabrici de textile, de produse alimentare, pentru ridicarea unor depozite de produse alimentare și frigorifice.Partea a doua a întâlnirii a fost rezervată contactelor directe între oamenii de afaceri români și turci.De ce îi respect pe turciÎn încheiere, vreau să spun câteva cuvinte despre relația cu sora noastră Turcia. În ultimul sfert de secol, noi, românii, ne-am fi descurcat greu fără ea. Trebuie să fim cinstiți și să o recunoaștem: fără mărfurile ei, n-am fi avut ce pune în cratiță și ce îmbrăca. După dezmembrarea CAP-urlor și IAS-urilor, pe timpul îndelungatei reforme funciare, ne-am hrănit cu cartofi, ceapă și morcovi turcești. În fostele ferme legumicole, creșteau doar bălării și se cultivau… afaceri imobiliare.În urmă cu vreo zece ani, trecând prin Cogealac, am dat o raită pe la tarabele zarzavagiilor. Ce credeți că vindeau? Legume turcești.Astăzi, agricultura autohtonă s-a mai organizat, s-a mai așezat pe picioarele ei, dar în galantarele hipermarket-urilor nu vei descoperi, pe timp de iarnă, produse proaspete românești. Din cele turcești, gârlă.Poate vă mai amintiți, stimați cititori, că, prin anii Ž90, întreprinzătorii turci au invadat Constanța cu cuptoare electrice de făcut pâine. Abia văzân-du-i ce succes au, românii și-au amintit că știu și ei să coacă pită.După 1989, textiliștii turci i-au îmbrăcat pe români, întrucât industria națională ajunsese o zdreanță. Pe vremea aceea, Turcia era croitorul Europei, loc pe care, după anul 2000, a fost nevoită să-l cedeze Chinei. Abia în ultimii șapte - opt ani, producătorii români au început să se afirme pe piața internă. Din 1990 și până în prezent, un fluviu de fier vechi a curs dinspre portul Constanța spre Turcia. România a devenit un furnizor major de deșeuri pentru combinatele side-rurgice turcești, întrucât marfa nu are căutare pe piața internă. Siderurgia și metalurgia românească sunt moarte. Grație metalurgiștilor turci, românii găsesc, astăzi, pe piața internă, fier beton, laminate și tablă, la prețuri convenabile. Produsele lor au umplut golul lăsat de combinatele metalurgice privatizate și închise de investitorii indieni și ruși. Dacă faci o plimbare prin Constanța, vei întâlni la tot pasul firme ale întreprinzătorilor turci: magazine alimentare, fast-food-uri, măcelării, patiserii, restaurante, service-uri auto, agenții de turism, companii de operare portuară, unități de învățământ și multe altele. Mai toate sunt afaceri serioase, solide, prospere.Spre deosebire de români, care preferă să investească în propria țară, capitalul turcesc este dinamic, expansiv. Turcii au un remarcabil simț al afacerilor și o mobilitate deosebită. Pentru țările care le deschid porțile, reprezintă un mare câștig. Eu, personal, am multe alte motive să-i respect și să-i admir pe turci.Astăzi, în județul Constanța, activează 466 de firme ale întreprinzătorilor turci, cu un capital de 95,342 milioane euro.