Turcia va investi 3,5 miliarde dolari în câmpurile petroliere din Iran

Potrivit „Gulf Daily News", Turcia va investi 3,5 miliarde dolari în câmpul petrolier South Pars, din Iran, începând din anul viitor. Turcia ar putea realiza un parteneriat cu un stat membru al Uniunii Europene, care, deja, are afaceri în Iran. La sfârșitul săptămânii trecute, Turcia a anunțat că a semnat o înțelegere pentu a folosi Iranul ca rută de tranzit pentru gazele naturale turcmene și că va investi în câmpul petrolier din South Pars, pentru a transporta gaze spre Europa. Atât Ankara cât și Teheranul văd Iranul ca un potențial partener al UE și al proiectului american reprezentat de oleoductul Nabucco, care a fost conceput ca o alternativă de aprovizionare cu gaze a pieții europene. În prezent, Congresul SUA analizează legislația care l-ar putea forța pe președintele George W. Bush să impună sancțiuni companiilor europene, și nu numai, care investesc mai mult de 20 milioane de dolari în industria petrolului și gazelor din Iran. Firma austrică OMV, care a semnat un memorandum cu Teheranul, afirmă că încă mai discută cu Iranul și că negocierile se vor încheia la finele acestui an.