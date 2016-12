Tu cum îţi gestionezi datoriile?

Tu cum îți gestionezi datoriile?

Recent a fost realizat un sondaj (la care au participat aproape cinci mii de români), ce a avut ca obiectiv principal creionarea unei ideii referitoare la cum își gestionează respondenții datoriile.Studiul iVox, comandat de unul dintre principalii jucători de pe piața de colectare a creanțelor din țara noastră, arată că românii au mai degrabă o părere proastă (43,6%) despre situația lor financiară din cauză că uneori cheltuielile lor curente sunt mai mici decât veniturile. Totuși, există și un segment de populație mai fericit, cu o situație economică mai degrabă bună (29,4%), care își permite uneori și cheltuieli suplimentare. Ce așteptări au respondenții pentru anul care urmează? În ceea ce privește situația financiară, mai mult de jumătate (dintre cei chestionați) cred că aceasta va rămâne la fel (57,2%), dar mai bine de un sfert speră că lucrurile vor sta mai bine (26,9%). Există însă și un segment (15,9%) care a precizat că se așteaptă ca peste un an situația în ceea ce-i privește să fie mult mai rea.Din rezultatele studiului aflăm și că, referitor la modul de gestionare al cheltuielilor, 34,1% dintre cei care au răspuns întrebărilor au obișnuința de a se împrumuta pentru a reuși să-și acopere cheltuielile lunare. Dintre aceștia, 40,3% se împrumută de 3 - 4 ori pe an, iar un procent de 31,3 se împrumută lunar. „Împrumutul se face, în primul rând de la membrii familiei, în proporție de 42,4%, de la prietenii apropiați (28,6%) și de la rude (14,6%). Datele scot în evidență o realitate destul de sumbră, în ceea ce privește motivele pentru care oamenii se împrumută. Cel mai important dintre acestea este acoperirea cheltuielilor lunare (29,1%). Alt motiv important este acoperirea altor datorii (18%)”, se arată în studiul iVox. Timpul de achitare pentru datoriile uzuale este între o săptămână și trei săptămâni (26,9%). Pe de altă parte, 21,3% dintre respondenți au precizat că plătesc aceste datorii într-o lună, iar alți 19% în mai puțin de o săptămână. „Sumele pe care respondenții le iau împrumut cumulat într-un an sunt mai degrabă mici. Astfel, 35,9% iau sub 100 de euro, 29,8% între 100 și 300 de euro și încă 14,1% între 301 și 500 de euro. Putem adăuga faptul că 38,1% dintre oameni spun că nu au datorii mari. Dintre cei care au astfel de datorii (în special rate și ipoteci), cei mai mulți (13,2%) estimează că va dura maximum cinci ani până le vor plăti, urmați de 11,2% care vor plăti în mai mult de 10 ani”, se mai arată în raportul de cercetare.